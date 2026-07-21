Quatre projectes de la Costa Brava reben el suport de Terra d'Oportunitats per impulsar l'economia blava
CaixaBank i el GALP Costa Brava premien iniciatives que combinen sostenibilitat, innovació i tradició amb ajuts de 1.000 euros, formació especialitzada i projecció estatal
CaixaBank i el Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava han posat en marxa, per segon any consecutiu, el programa Terra d'Oportunitats, guardonant quatre projectes del litoral gironí. És una iniciativa destinada a impulsar l'emprenedoria, crear ocupació en l'àmbit marítim i pesquer, i contribuir a la diversificació econòmica i la preservació del patrimoni cultural i natural del territori.
L'edició d'enguany ha distingit quatre projectes que destaquen per fusionar tradició, sostenibilitat i innovació blava. Cadascun rebrà una ajuda directa de 1.000 euros, com també el suport amb programes d'acompanyament i formació per visibilitzar el seu impacte.
L'acte de reconeixement tindrà lloc el 17 de setembre a l'Espai Medes de l'Estartit, coincidint amb la celebració del 10è aniversari de l'associació GALP Costa Brava.
Quatre iniciatives recompensades
Entre els premiats hi ha Pirates Cap de Creus, que aposta per un model de turisme blau, exclusiu i desestacionalitzat en col·laboració amb el sector pesquer. Amb embarcacions de baix consum allunyen al visitant de les masses oferint-li rutes culturals teatralitzades. Recentment, han invertit en sistemes elèctrics més eficients per garantir una navegació sostenible i protegir la biodiversitat del parc natural.
També ha estat reconegut el projecte Clemente Oliveira Gonzalez, un projecte que garanteix el futur de la pesca artesanal d'arts menors al parc natural mitjançant la inversió en nova maquinària i sistemes de maniobra a bord.
El tercer projecte guardonat és Barca Núria, que proposa sortides guiades per un biòleg combinades amb la mirada del pescador, de manera que l'excursió es transforma en una lliçó que fomenta el respecte pel medi marí.
Finalment, completa la llista el Centre d'Immersió Port de la Seva, que ha renovat els seus equips per millorar la qualitat de l'aire, la seguretat i l'eficiència dels serveis que ofereix als practicants del busseig.
Formació i projecció estatal
A banda del reconeixement i l'ajut econòmic, els premiats podran participar en una formació gratuïta adreçada a empreses de la cadena de valor del peix o del turisme marítim. El curs formatiu, sota el nom de «Com diferenciar el teu negoci i deixar de competir pel preu», constarà d'una sessió en línia i una de presencial a l'Estartit.
Els quatre emprenedors també s'incorporaran al concurs «El repte de Terra d'Oportunitats», impulsat per CaixaBanx i Rural Talent, on competiran més de 150 iniciatives d'arreu de l'Estat.
Impuls a l'economia blava
El programa Terra d’Oportunitats forma part de l’estratègia d’Acció Social de CaixaBank per afavorir el desenvolupament econòmic de les zones rurals i marítimes.
Per la seva banda, el GALP Costa Brava, creat l'any 2016, agrupa confraries de pescadors, administracions i agents socioeconòmics dels municipis del litoral gironí. L'entitat ha destinat fins ara més de 3,5 milions d'euros a projectes d'economia blava i treballa per promoure iniciatives que contribueixin a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del territori, i també l'adaptació del sector pesquer als efectes del canvi climàtic.
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