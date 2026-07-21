Una de cada quatre víctimes mortals a les carreteres gironines és motorista
Trànsit desplega a tot Catalunya una campanya intensiva de controls aquesta setmana per prevenir els accidents d’aquest col·lectiu
Els motoristes representen una de cada quatre víctimes mortals a les carreteres gironines aquest 2026. Fins al 20 de juliol, quatre persones han perdut la vida mentre circulaven en moto, d’un total de quinze morts a la xarxa viària de la província Girona. Això suposa el 26,7% de les víctimes.
La xifra gironina se situa per sota del pes que tenen els motoristes en el conjunt de la mortalitat viària catalana. Aquest any han mort 31 motoristes a les carreteres de Catalunya, que representen el 41% de totes les víctimes mortals per accident de trànsit.
Davant d’aquesta elevada sinistralitat, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha activat una campanya policial intensiva per prevenir els accidents de motocicleta. Els controls, coordinats amb els Mossos d’Esquadra i les policies locals, es duen a terme tota aquesta setmana, fins diumenge 26.
Risc i prudència
La campanya de controls policials coincideix amb els mesos de bon temps, quan augmenta l’ús de les motocicletes i, en conseqüència, també pot créixer el risc d’accident. Trànsit demana als motoristes més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, però també reclama prudència a la resta de conductors.
Els agents vigilaran l’ús correcte del casc, tant per part dels conductors com dels acompanyants, així com la documentació del motorista i del vehicle, inclosos el permís de circulació, la inspecció tècnica i l’assegurança. També controlaran les conductes de risc i les infraccions d’altres vehicles que els puguin posar en perill, com ara l’excés de velocitat, els avançaments temeraris o les distraccions.
Els Mossos d’Esquadra de Trànsit també fan controls específics amb motocicletes espiell, conduïdes per agents de paisà, per detectar infraccions i comportaments de risc. A aquesta vigilància s’hi afegiran els mitjans aeris de Trànsit, tant a les vies principals com a les carreteres secundàries més freqüentades per motoristes.
Més de 1.500 denúncies
En l’anterior campanya específica, feta durant una setmana del mes de maig, es van interposar 1.575 denúncies a motoristes a tot Catalunya. La majoria estaven relacionades amb irregularitats en la documentació dels vehicles o amb conductes inadequades durant la circulació.
Trànsit també ha recuperat la campanya de conscienciació «Per evitar accidents, anticipa’t», que busca reduir la sinistralitat dels motoristes a través d’una millor formació i d’una responsabilitat compartida entre motoristes i la resta d’usuaris de la carretera.
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