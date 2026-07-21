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Unió de Pagesos exigeix la nul·litat del PLATER i tornar a redactar el projecte des de "la casella de sortida"

El sindicat sosté que és una "aberració" que afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya

La coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, i un membre de la comarcal de l'Alt Empordà, Pino Delàs

La coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, i un membre de la comarcal de l'Alt Empordà, Pino Delàs / Marina López; / ACN / ACN

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Marina López / ACN

Marina López / ACN

Girona

Unió de Pagesos (UP) exigeix la nul·litat del Pla territorial sectorial per a la generació d'energia eòlica i fotovoltaica (PLATER) i reclama tornar a "la casella de sortida" per impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté que el pla actual és una "aberració" perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc la sobirania alimentària del país. El plec d'al·legacions d'UP té una vuitantena de pàgines i el sindicat ha fet una versió més reduïda perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats. "Foc a aquest PLATER", ha afirmat la coordinadora nacional del sindicat, Raquel Serrat.

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