La calor causa prop d’un centenar d’atencions sanitàries a Girona en una setmana
Durant la setmana passada es van registrar 93 casos un 6,9% més que l'anterior període
Les urgències hospitalàries van augmentar fins a 27, però només dos pacients van requerir ingrés
Els centres sanitaris gironins van atendre 93 casos relacionats amb els efectes de la calor durant l’última setmana, entre el 13 i el 19 de juliol. La xifra representa un increment del 6,9% respecte dels set dies anteriors, quan se n’havien comptabilitzat 87, segons les dades sanitàries acumulades dels darrers set dies.
La majoria de les atencions, 59, van ser per insolacions i cops de calor, tres menys que la setmana anterior. En canvi, van créixer les deshidratacions, que van passar de 13 a 18, un augment del 38,5%, i els altres efectes vinculats a les altes temperatures, que es van incrementar d’11 a 16, un 45,5%. Durant l’última setmana no es va registrar cap síncope de calor, davant d’un cas en el període anterior.
Una part d’aquestes afectacions va requerir assistència als hospitals. Les urgències hospitalàries per efectes de la calor van passar de 25 a 27 en una setmana, un increment del 8%. D’aquestes, tretze van ser per deshidratació, cinc per insolacions o cops de calor, cinc per altres efectes de les temperatures elevades i quatre per síncopes de calor.
Tot i el lleuger augment de l’activitat a urgències, els casos que van requerir hospitalització es van reduir de manera notable. Només dos pacients van ingressar durant l’última setmana, davant dels vuit de la setmana anterior, fet que representa una davallada del 75%. Un dels ingressos va ser per insolació o cop de calor i l’altre, per deshidratació.
Així, només el 7,4% de les persones ateses a les urgències hospitalàries per efectes de la calor van acabar ingressades, mentre que la setmana anterior aquesta proporció havia estat del 32%.
Des de l’1 de maig, els serveis sanitaris de Girona han registrat 431 atencions relacionades amb la calor. Les insolacions i els cops de calor concentren el nombre més elevat, amb 271 casos, seguits de les deshidratacions, amb 109; els altres efectes de la calor, amb 48, i els síncopes, amb tres.
D’aquest total, 171 casos han estat atesos a les urgències hospitalàries. La deshidratació també ha estat la causa principal en aquest àmbit, amb 101 atencions, per davant de les 26 insolacions o cops de calor, els 24 síncopes i els 20 casos classificats com a altres efectes.
En el conjunt del període, 46 pacients han hagut de ser ingressats: 44 per deshidratació i dos per insolacions o cops de calor. Això significa que la deshidratació concentra prop del 96% de les hospitalitzacions relacionades amb les temperatures elevades registrades des del començament de maig.
Casos a Catalunya
Pel que fa al conjunt de Catalunya, unes 650 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de Salut actualitzades aquest dimarts.
Les xifres donen així una ràtio de 8,17 pacients atesos a la primària per cada 100.000 habitants en el conjunt de la setmana passada, una mica més baixa que una setmana enrere, amb una taxa de 9,37. Les persones de més de 80 anys i els que tenen entre 15 i 44 anys són els que presenten ràtios més altes. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes.
La majoria de pacients que han passat per l'atenció primària per l'efecte de la calor ho han fet per insolacions i cops de calor, aproximadament uns 430 l'última setmana, prop d'un centenar menys que la setmana anterior. La franja de les persones de 80 anys o més lidera les ràtios en aquest sentit, amb 6,63 pacients per cada 100.000 persones, mentre que els de 15 a 44 anys els segueixen amb una taxa de 6,52. Encara sobre pacients a la primària entre el 13 i el 19 de juliol, uns 150 hi han anat per deshidratació, i la resta per altres efectes, com ara una síncope.
Pel que fa als malalts que han acudit a urgències, una vuitantena hi ha anat per insolacions o cops de calor, mentre que una seixantena ho ha fet per deshidratació. Les dades també registren una taxa de 0,22 persones que han estat hospitalitzades per la calor, és a dir, aproximadament una vintena la setmana passada.
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