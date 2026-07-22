La Cerdanya reitera un aeròdrom públic i sostenible davant les inquietuds pel risc d'un model agressiu
El Consorci reitera el seu compromís amb el model definit pel Pla Director Urbanístic Aeroportuari, responent a les inquietuds del manifest per una Cerdanya sostenible
Arnau Lara
El Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya ha confirmat que l’aeròdrom continuarà desenvolupant-se com una infraestructura pública, esportiva i integrada al territori tal com indica el model definit pel Pla Director Urbanístic Aeroportuari de l’Aeròdrom de la Cerdanya (PDUAAC). Les institucions que formen part del consorci, és a dir la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Cerdanya i alguns ajuntaments de la zona han reiterat el compromís amb el pla.
El manifest per una Cerdanya sostenible
Aquesta reiteració és fruit de les inquietuds expressades al manifest "Per una Cerdanya equilibrada, sostenible i ben respectada pel que fa al seu medi natural", dirigit per part de sis entitats i 73 persones a títol personal de la comarca cap al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al president del Consell Comarcal, Isidre Chia. El manifest alerta que «hi ha el perill de desenvolupar una altra vegada un model agressiu d’aeròdrom», i ho argumentem al·legant que «ja hi va haver dos intents per acabar construint un aeroport».
El manifest, que ha estat enviat per Confluència per a una Cerdanya Sostenible, ha provocat que el Consorci de l'Aeròdrom asseguri estar a la disposició d'un diàleg que permeti abordar aquesta qüestió de forma directa i constructiva. Segons afirma el manifest, l'aeròdrom «està situat en un entorn únic que cal preservar i, per garantir-ne l’adequada protecció, cal vigilar i controlar molt bé què s’hi fa».
La resposta del Consorci
El Consorci recorda que l’ens no disposa dels recursos necessaris per assumir directament totes les funcions de gestió de l’aeròdrom. En aquest context, qualsevol fórmula de gestió futura, sigui mitjançant Aeroports de Catalunya o un altre operador, haurà de respectar estrictament les determinacions establertes pel PDUAAC. Per aquest motiu, una eventual concessió de la gestió no comportaria cap modificació del model actual.
En aquest marc, han volgut traslladar un missatge de tranquil·litat respecte als temors expressats sobre una hipotètica evolució de l’aeròdrom cap a un model més expansiu o, fins i tot, cap a un aeroport. Segons afirmen, el marc urbanístic vigent no permet reproduir iniciatives plantejades en el passat i tampoc s’ha plantejat la transformació de l'aeròdrom. A més, el Consorci aprofita per recordar que l’actual model de desenvolupament de l’aeròdrom és fruit d’un ampli procés de participació pública desenvolupat durant l’elaboració del PDUAAC, que va culminar amb la seva aprovació definitiva l’any 2020.
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