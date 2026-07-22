La Molina estrena el Bikepark Kids, un nou espai d'iniciació al descens en bicicleta
A més del nou espai infantil, l'estació també ha renovat el Niu de l'Àliga, un punt d'interès amb vistes panoràmiques de la Cerdanya i el Berguedà
L'estació de muntanya de La Molina posa en marxa el nou Bikepark Kids, un espai pensat perquè els més petits s'iniciïn de manera segura i divertida en el món del descens en bicicleta. Aquest espai d’iniciació se sumarà el Bikepark ja existent a l’estació gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i que compta amb més de 27 km de circuits de descens i enduro, amb sortida a 2.400 m d’alçada. Aquestes ofertes de ciclisme de muntanya són unes de les activitats amb més presència durant la temporada d'estiu a La Molina.
El nou Bikepark Kids té l'objectiu d'apropar la bicicleta de muntanya als infants i a les famílies en un entorn segur, progressiu i adaptat a l'aprenentatge. L'espai compta amb tres circuits d'iniciació, dissenyats per a diferents nivells, que permeten als participants adquirir les habilitats bàsiques del descens en bicicleta i guanyar confiança sobre les dues rodes. Les famílies disposen de bicicletes infantils de lloguer al costat del telecabina que facilita l'accés a aquesta activitat.
Una altra de les novetats de la temporada a La Molina és la renovació del Niu de l'Àliga. Situat al cim de la Tosa, el Niu de l'Àliga és un dels punts d'interès de l'estació, i ofereix vistes sobre la Cerdanya, el Berguedà i diferents sectors del Pirineu català. L'equipament és accessible amb el Telecabina Cadí-Moixeró i rep tant excursionistes com visitants que volen gaudir de l'entorn de muntanya.
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