Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
energies renovables Gironaescombraries Gironavaca Ribes de Fresercrim masclista FigueresJoan RocaViniciusCarles PuigdemontChenoa
instagramlinkedin

La Molina estrena el Bikepark Kids, un nou espai d'iniciació al descens en bicicleta

A més del nou espai infantil, l'estació també ha renovat el Niu de l'Àliga, un punt d'interès amb vistes panoràmiques de la Cerdanya i el Berguedà

Un usuari de La Molina Bikepark

Un usuari de La Molina Bikepark / Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Alp

L'estació de muntanya de La Molina posa en marxa el nou Bikepark Kids, un espai pensat perquè els més petits s'iniciïn de manera segura i divertida en el món del descens en bicicleta. Aquest espai d’iniciació se sumarà el Bikepark ja existent a l’estació gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i que compta amb més de 27 km de circuits de descens i enduro, amb sortida a 2.400 m d’alçada. Aquestes ofertes de ciclisme de muntanya són unes de les activitats amb més presència durant la temporada d'estiu a La Molina.

El nou Bikepark Kids té l'objectiu d'apropar la bicicleta de muntanya als infants i a les famílies en un entorn segur, progressiu i adaptat a l'aprenentatge. L'espai compta amb tres circuits d'iniciació, dissenyats per a diferents nivells, que permeten als participants adquirir les habilitats bàsiques del descens en bicicleta i guanyar confiança sobre les dues rodes. Les famílies disposen de bicicletes infantils de lloguer al costat del telecabina que facilita l'accés a aquesta activitat.

Notícies relacionades

Una altra de les novetats de la temporada a La Molina és la renovació del Niu de l'Àliga. Situat al cim de la Tosa, el Niu de l'Àliga és un dels punts d'interès de l'estació, i ofereix vistes sobre la Cerdanya, el Berguedà i diferents sectors del Pirineu català. L'equipament és accessible amb el Telecabina Cadí-Moixeró i rep tant excursionistes com visitants que volen gaudir de l'entorn de muntanya.

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents