Protecció Civil alerta que dijous serà el dia de màxim risc d’incendi forestal a Catalunya
L'episodi de calor afectarà especialment la meitat oest del país, on es poden arribar als 43 graus
Protecció Civil ha fet una nova crida a extremar la prudència davant el risc d’incendi forestal, que arribarà al nivell màxim aquest dijous per la combinació de les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Es manté en alerta el pla Infocat, principalment a l’interior de les Terres de l’Ebre i a la franja del Bages, el Solsonès i la Noguera.
Paral·lelament, les temperatures poden arribar als 43 graus al Segrià i la Ribera d’Ebre. L'episodi afectarà especialment la meitat oest de Catalunya, on hi ha avisos activats per calor diürna i nocturna. A les comarques gironines, només el Ripollès i la Cerdanya tenen activat un avís groc per calor intensa aquest dijous.
De totes maneres, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu un descens dels termòmetres a partir del cap de setmana. Amb tot, l’entrada de vent de mestral, ponent i tramuntana mantindrà el risc d’incendi durant dissabte i, sobretot, diumenge. També hi haurà perill de tempestes seques amb trons i aparell elèctric, però amb poca o gens de precipitació.
Protecció Civil ha demanat evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc o que pugui exposar la població als seus efectes. També recomana consultar diàriament les zones amb més risc, els espais naturals tancats i les prohibicions vigents abans de fer activitats a prop de terrenys forestals. L’organisme recorda que, davant d’un incendi forestal amb una evolució desfavorable, el confinament és generalment la mesura d’autoprotecció més adequada, tret que les autoritats indiquin el contrari.
Reforç dels bombers
Els Bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a totes les regions d’emergències. Segons l’anàlisi de la Unitat Tècnica del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), el risc se situa en un nivell 5 sobre 6 a les regions Centre, Girona, Lleida i Terres de l’Ebre, mentre que a la resta del territori és de 4 sobre 6.
El dispositiu preveu reforçar els comandaments i obrir diversos parcs de bombers voluntaris, especialment a la Regió d’Emergències de Lleida. També s’ha ampliat el personal de les sales de control territorials i de la Sala Central de Bombers.
A més, s’han reforçat les unitats GRAF dels parcs de Cassà de la Selva i Móra d’Ebre, així com els Equips de Prevenció Activa Forestal. Els Bombers també vigilen la possible aparició de columnes de fum a les zones de Tarragona i les Terres de l’Ebre afectades dilluns per tempestes seques.
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