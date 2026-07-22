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Retards en l'alta velocitat entre Barcelona i Girona per un robatori de cable a la Sagrera

Adif treballa per resoldre la incidència tan aviat com sigui possible

Una dona, a l'estació de Girona, mirant si els AVE surten a l'hora.

Una dona, a l'estació de Girona, mirant si els AVE surten a l'hora. / ACN

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ACN

ACN

Barcelona

Els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera. N'han informat fonts d'Adif, que han apuntat que personal del gestor d'infraestructures ferroviàries treballa per resoldre la incidència tan aviat com sigui possible i recuperar la normalitat al servei.

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