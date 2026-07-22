Retards en l'alta velocitat entre Barcelona i Girona per un robatori de cable a la Sagrera
Adif treballa per resoldre la incidència tan aviat com sigui possible
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera. N'han informat fonts d'Adif, que han apuntat que personal del gestor d'infraestructures ferroviàries treballa per resoldre la incidència tan aviat com sigui possible i recuperar la normalitat al servei.
- L'actor Milo Manheim celebra la victòria d'Espanya pels carrers de Girona
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Mor un home de 47 anys en caure per un talús de deu metres a Olot
- Aquestes són les platges de la Costa Brava que disposen de serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
- Girona ultima la seva transformació en el regne de Corona per al rodatge d''Enredados
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- El celler empordanès que va néixer d'un somni d'estiu