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Tallada la circulació a l'R2Nord, l'R2 i l'R11 per una incidència

Rodalies informa que hi ha problemes a la infraestructura

Un tren de rodalies arriba a l'estació de Flaçà, en una imatge d'arxiu.

Un tren de rodalies arriba a l'estació de Flaçà, en una imatge d'arxiu. / ACN

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ACN

ACN

Girona

La circulació dels trens està interrompuda a les línies R2 Nord, R2 i R11 per una incidència a la infraestructura entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. En un missatge a les xarxes socials, Renfe recomana als usuaris que facin transbord a Montcada "per continuar el seu viatge".

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