La UdG i Premsa Comarcal signen un conveni per impulsar la Càtedra Hipòlit Nadal
L'acord consolida el compromís de les dues institucions amb la recerca, la docència i la promoció del periodisme de proximitat en català
La Universitat de Girona (UdG) i l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) han formalitzat aquest dimecres un conveni de col·laboració que incorpora l'ACPC com a entitat patrocinadora de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català. L'acord reforça el compromís compartit amb la recerca, la formació i la difusió del coneixement sobre el periodisme de proximitat, un actiu essencial per a la cohesió territorial i el pluralisme informatiu.
El conveni ha estat signat pel rector de la Universitat, Josep Calbó Angrill, i pel president de l'Associació, Francesc J. Fàbregas, en un acte que també ha comptat amb la presència d'Ignasi Rodríguez-Roda, vicerector d'Impacte al Territori i Ambientalització, i de Lluís Costa Fernàndez, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol.
“Aquest acord reforça el compromís de la Universitat de Girona amb la recerca, la transferència de coneixement i la divulgació sobre el periodisme de proximitat, un element essencial per a la cohesió territorial, la qualitat democràtica, el pluralisme informatiu i la vitalitat de la llengua catalana”, ha afirmat Josep Calbó durant la seva intervenció. El rector de la UdG ha afegit que “la col·laboració amb l’ACPC contribuirà a consolidar la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol com un espai de referència en l’estudi i la projecció del periodisme local i comarcal”.
“Aquest acord reforça el compromís de la Universitat de Girona amb la recerca, la transferència de coneixement i la divulgació sobre el periodisme de proximitat, un element essencial per a la cohesió territorial, la qualitat democràtica, el pluralisme informatiu i la vitalitat de la llengua catalana”
Per la seva banda, Fàbregas, ha destacat que "formalitzar aquest conveni sota el nom d'Hipòlit Nadal té un significat molt especial per a la premsa comarcal. La seva trajectòria simbolitza el compromís amb la veritat, la llengua i el país, uns valors que continuen guiant la nostra feina. Des de l'ACPC compartim la voluntat d’explicar amb rigor, i en català, la realitat de les comarques, i celebrem poder contribuir, de la mà de la Universitat de Girona, a reforçar la recerca i la projecció del periodisme de proximitat".
Aquest conveni dona continuïtat a la relació que l'ACPC i la Càtedra ja havien establert en els darrers mesos a través de diversos col·loquis amb directors de mitjans comarcals, en els quals els estudiants del màster en Comunicació i Política de la UdG van poder conèixer de primera mà les seves realitats i reptes.
Com a entitat patrocinadora, l'ACPC contribuirà al finançament de les activitats de la Càtedra. Aquesta aportació permetrà consolidar nous projectes de recerca i divulgació dedicats al periodisme local i a les revistes en català, tant en paper com en format digital. L'acord també preveu la constitució d'una comissió mixta de seguiment i estableix una vigència inicial de quatre anys. En aquest sentit, Lluís Costa, expressa que "amb l’Associació Catalana de Premsa Comarcal no incorporem únicament un nou patró. Sumem una trajectòria, una experiència i una xarxa de professionals que enriquiran la Càtedra i ens ajudaran a complir millor la nostra missió”.
Creada l'any 2023, la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol té la vocació d'esdevenir un espai de referència en l'estudi i la promoció de les revistes en català, amb l'objectiu de fomentar la recerca, l'intercanvi de coneixement i la col·laboració entre la universitat i els professionals del sector.
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