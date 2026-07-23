Els Bombers actuen en diversos incendis provocats per llamps a les comarques gironines
Els efectius han atès sis focs diferents, quatre dels quals causats per tempestes elèctriques a les comarques gironines
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Els Bombers han actuat aquest dijous a la tarda en diversos incendis provocats per llamps a les comarques gironines. El cos ha informat de quatre focs d'aquest tipus entre tres quarts de set i un quart de vuit, el primer a Casals, nucli de Serinyà, al Pla de l'Estany, a la zona de Can Prim; el segon a Cistella, a l'Alt Empordà, a Can Costoja; el tercer a Viladasens, al Gironès, a la riera de Diana, i el quart a Lladó, a l'Alt Empordà, als erms de Can Vila.
A banda, els efectius del cos d'extinció han actuat aquesta tarda en dos focs més, un a Castellet i la Gornal (Alt Penedès), a la zona del Fondo de les Tortes, ja controlat, i un altre a Alguaire (Segrià), que ha afectat un camp segat i bales de palla.
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- La gran decisió de Cubarsí
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona