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Els Bombers actuen en diversos incendis provocats per llamps a les comarques gironines

Els efectius han atès sis focs diferents, quatre dels quals causats per tempestes elèctriques a les comarques gironines

Imatge de l'incendi de Casals, a Serinyà.

Imatge de l'incendi de Casals, a Serinyà. / Bombers de la Generalitat

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ACN

ACN

Girona

Els Bombers han actuat aquest dijous a la tarda en diversos incendis provocats per llamps a les comarques gironines. El cos ha informat de quatre focs d'aquest tipus entre tres quarts de set i un quart de vuit, el primer a Casals, nucli de Serinyà, al Pla de l'Estany, a la zona de Can Prim; el segon a Cistella, a l'Alt Empordà, a Can Costoja; el tercer a Viladasens, al Gironès, a la riera de Diana, i el quart a Lladó, a l'Alt Empordà, als erms de Can Vila.

Tweet sobre la activación de un dispositivo de extinción por incendios provocados por una tormenta eléctrica en la zona norte.

A banda, els efectius del cos d'extinció han actuat aquesta tarda en dos focs més, un a Castellet i la Gornal (Alt Penedès), a la zona del Fondo de les Tortes, ja controlat, i un altre a Alguaire (Segrià), que ha afectat un camp segat i bales de palla.

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