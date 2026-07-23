Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Retards R11Etapa fèrtil donesCondemna conductor Els ÀngelsAgressió TaialàGelateria RoliTerrenys VilablareixGrup CañigueralDeflagració Sants
instagramlinkedin

El COMG recull 27 caixes de material solidari per enviar a Veneçuela

Institucions sanitàries i particulars han fet arribar al Col·legi material medicoquirúrgic, aliments, productes d’higiene infantil i roba de llit per ajudar a les persones afectades pels terratrèmols

Imatge del Col·legi ficial de Metges de Girona

Imatge del Col·legi ficial de Metges de Girona / Col·legi de Metges de Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

El Col·legi Oficial de Metges de Girona ha recollit 27 caixes de material humanitari per donar suport a la població afectada pels terratrèmols a Veneçuela, en coordinació amb ASOVERGI, l’Associació de Veneçolans Residents a Girona.

La setmana passada, ASOVERGI va recollir tot el material dipositat al Col·legi per gestionar-ne l’enviament a les zones afectades. Entre el material recollit hi ha 17 caixes de material medicoquirúrgic, amb bates, mascaretes, guants, mascaretes FFP2, sutures, monos, bates impermeables, botes, ulleres de protecció, camps quirúrgics i material de primers auxilis. També s’han recollit caixes d’aliments i productes bàsics, entre els quals hi ha arròs, pasta, llegums, conserves de sardina i tonyina, sopes, tomàquet fregit, llet, productes d’alimentació infantil i nutrició especial. Pel que fa a la higiene infantil, s’han rebut bolquers, tovalloletes humides, tovalloles i xampú. A més, també s’han recollit bolquers de diferents talles, llençols i roba de llit.

El COMG agraeix profundament la resposta solidària de totes les persones, institucions i entitats que han col·laborat en aquesta iniciativa i el suport rebut per contribuir a donar resposta a les necessitats de la població afectada. A partir d’ara, les persones o entitats que vulguin fer noves donacions de material es poden adreçar al COMG, que les posarà en contacte amb ASOVERGI per coordinar-ne la gestió.

Notícies relacionades i més

ASOVERGI també ha habilitat un número de compte per a les persones que vulguin fer aportacions econòmiques destinades a l’ajuda humanitària: ES1500810097210001685477 (asovergi@gmail.com). Així mateix, juntament amb Teixint Fils d’Emocions - TFE ARTIPAU, han habilitat un servei d’assistència psicològica gratuïta (+34 656 673 312 / +34 659 566 169 - venezuelateayudamos@gmail.com / soscoromoto.venezuela@gmail.com).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
  2. Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
  3. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
  4. El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
  5. Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
  6. Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
  7. Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
  8. L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat

Així són els nous dissenys dels bitllets d'euro

Així són els nous dissenys dels bitllets d'euro

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro

L’Udinese tindria el nom d’Abel Ruiz a l’agenda

L’Udinese tindria el nom d’Abel Ruiz a l’agenda

Aquests són els 17 municipis gironins que s'han presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles

Aquests són els 17 municipis gironins que s'han presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles

La filla petita d'Angelina Jolie i Brad Pitt també demana eliminar el cognom del seu pare

La filla petita d'Angelina Jolie i Brad Pitt també demana eliminar el cognom del seu pare

L'alcohol és la substància més utilitzada en els casos de submissió química

L'alcohol és la substància més utilitzada en els casos de submissió química

Zapatero no aclareix l'origen de les joies ni els seus cobraments com a assessor però insisteix en la seva innocència

Zapatero no aclareix l'origen de les joies ni els seus cobraments com a assessor però insisteix en la seva innocència

Presó per al jove de 18 anys acusat de matar una veïna de 75 anys a Soses

Presó per al jove de 18 anys acusat de matar una veïna de 75 anys a Soses
Tracking Pixel Contents