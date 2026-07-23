El COMG recull 27 caixes de material solidari per enviar a Veneçuela
Institucions sanitàries i particulars han fet arribar al Col·legi material medicoquirúrgic, aliments, productes d’higiene infantil i roba de llit per ajudar a les persones afectades pels terratrèmols
El Col·legi Oficial de Metges de Girona ha recollit 27 caixes de material humanitari per donar suport a la població afectada pels terratrèmols a Veneçuela, en coordinació amb ASOVERGI, l’Associació de Veneçolans Residents a Girona.
La setmana passada, ASOVERGI va recollir tot el material dipositat al Col·legi per gestionar-ne l’enviament a les zones afectades. Entre el material recollit hi ha 17 caixes de material medicoquirúrgic, amb bates, mascaretes, guants, mascaretes FFP2, sutures, monos, bates impermeables, botes, ulleres de protecció, camps quirúrgics i material de primers auxilis. També s’han recollit caixes d’aliments i productes bàsics, entre els quals hi ha arròs, pasta, llegums, conserves de sardina i tonyina, sopes, tomàquet fregit, llet, productes d’alimentació infantil i nutrició especial. Pel que fa a la higiene infantil, s’han rebut bolquers, tovalloletes humides, tovalloles i xampú. A més, també s’han recollit bolquers de diferents talles, llençols i roba de llit.
El COMG agraeix profundament la resposta solidària de totes les persones, institucions i entitats que han col·laborat en aquesta iniciativa i el suport rebut per contribuir a donar resposta a les necessitats de la població afectada. A partir d’ara, les persones o entitats que vulguin fer noves donacions de material es poden adreçar al COMG, que les posarà en contacte amb ASOVERGI per coordinar-ne la gestió.
ASOVERGI també ha habilitat un número de compte per a les persones que vulguin fer aportacions econòmiques destinades a l’ajuda humanitària: ES1500810097210001685477 (asovergi@gmail.com). Així mateix, juntament amb Teixint Fils d’Emocions - TFE ARTIPAU, han habilitat un servei d’assistència psicològica gratuïta (+34 656 673 312 / +34 659 566 169 - venezuelateayudamos@gmail.com / soscoromoto.venezuela@gmail.com).
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