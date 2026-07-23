La diputada olotina Anna Navarro s'acomiada del Parlament: "No abandono el meu compromís amb Catalunya"
La número dos de la llista de Puigdemont inicia una nova etapa professional amb una convicció “encara més profunda”
La diputada de Junts per Catalunya Anna Navarro s’ha acomiadat aquest dijous del Parlament, després d’haver renunciat a la seva acta, per començar “una nova etapa pública i professional”. “No abandono el meu compromís amb Catalunya”, ha afirmat, abans d’afegir que continuarà servint el país “amb la mateixa il·lusió, exigència i voluntat de servei”. En un breu discurs a la cambra, l'olotina ha agraït la confiança de l’expresident Carles Puigdemont, qui la va situar com a número dos a la llista de Junts el 2024, i ha explicat que durant la seva etapa com a diputada ha volgut defensar una Catalunya “oberta al món, preparada per liderar els grans reptes” de l’actualitat. “Marxo amb una convicció encara més profunda”, ha afegit.
“Catalunya té tot el talent, tota la capacitat i tota l’ambició per esdevenir un dels països més innovadors, pròspers i influents d’Europa. Però això només serà possible si tenim el coratge de governar amb excel·lència i molta ambició”, ha afirmat.
Segons els calendaris interns de Junts, l'adeu de Navarro com a diputada s'oficialitzarà durant el mes d'agost, com assenyalen fonts del partit a l'ACN.
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