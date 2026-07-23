El govern espanyol admet que l’R11 no recuperarà tot el servei fins la setmana vinent
Santano diu que el terreny "no s'ha comportat com s'esperava" però rebutja "especular" sobre les causes de l'esvoranc
El servei de Rodalies de les línies R11 i R2Nord no es podrà reprendre completament com a mínim fins la setmana vinent. Així ho ha admès aquest dijous el secretari de Transports del govern espanyol, José Antonio Santano, que ha assegurat que dissabte podran oferir més informació sobre l'evolució dels treballs per tapar amb formigó l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Santando ha dit que estan "centrats" en donar "plena tranquil·litat al veïnat" i "garantir la recuperació com més aviat millor" del servei ferroviari, que en última instància haurà d'autoritzar Rodalies. El secretari d'Estat ha admès que el terreny "no s'ha comportat com s'esperava" però ha evitat "especular" sobre les causes de l'esvoranc.
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