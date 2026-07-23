Aquests són els 17 municipis gironins que s'han presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles
El Govern diu que ara s’estudiaran i avaluaran totes les propostes rebudes i a l'octubre informarà dels que rebran subvencions
Disset municipis de la província de Girona han presentat els seus projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Representen el 13,7% del conjunt de Catalunya, i és la segona vegueria amb més propostes presentades només per darrere de la de Barcelona (33,3%).
Els municipis gironins que s'han presentat al pla són Lloret de Mar, Salt, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Banyoles, Santa Coloma de Farners, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Calonge i Sant Antoni, la Bisbal d’Empordà, Cassà de la Selva, Ripoll, Puigcerdà, Santa Cristina d’Aro, Sant Joan de les Abadesses, Besalú, Sant Pere Pescador i Serinyà. Les xifres s'han conegut aquest dijous i ara s’estudiaran i avaluaran tots els projectes rebuts. A l'octubre, el Govern informarà dels que rebran subvencions.
En el conjunt de Catalunya han estat 117 municipis els que s'han acollit a aquesta segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Segons el Govern, el Pla de Barris i Viles busca "reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida i garantir l’accés equitatiu a serveis bàsics i habitatge digne, així com enfortir les comunitats amb la participació activa i construir prosperitat compartida".
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha dit que "el número de programes presentats demostra la necessitat i l’encert de recuperar aquesta iniciativa i la voluntat d’apostar per uns barris amb espais públics i equipaments de qualitat i amb oportunitats econòmiques". Paneque ha recordat que aquesta nova etapa del Pla de Barris té tres potes d’actuació: les actuacions físiques, les de transició energètica i les accions socioeconòmiques.
El Govern ha anunciat que aquesta segona convocatòria està dotada amb 200 milions d'euros ampliables i s’hi podien presentar els municipis que no van optar a la primera, els que sí que ho van fer però no van resultar escollits i els que van resultar beneficiaris de la primera que vulguin presentar un projecte per a un barri diferent. Precisament, 57 municipis catalans (el 48,7%) ja s’havien presentat a l’anterior convocatòria.
Els projectes que poden presentar els ajuntaments per optar a la subvenció se centren en zones identificades com a Àrees d’Atenció Especial, zones amb rendes baixes, dèficits d’equipaments, problemes d’habitatge o exposició a riscos ambientals. Les actuacions no es limiten a la millora de l’espai públic, sinó que almenys el 25% de les accions s’han de dedicar a transformacions físiques, transició ecològica o acció sociocomunitària.
Es preveu que aquest pla permeti posar en marxa, entre 2025 i 2029, fins a 120 programes de transformació a tot Catalunya, amb una inversió total conjunta entre Govern i ajuntaments de 1.600 milions d’euros.
Municipis gironins beneficiats en la primera convocatòria
La primera convocatòria, resolta a finals de 2025, va escollir 20 projectes que ja estan en marxa i amb tots els seus comitès d’avaluació i seguiment constituïts. Els projectes, que es calcula que beneficiaran unes 273.000 persones, van sumar un pressupost total de 412 milions d'euros, dels quals 232 els aporta la Generalitat.
Olot, Figueres i Girona van ser les ciutats gironines seleccionades l'any passat en la primera convocatòria. Rebran conjuntament 42 milions d’euros en subvencions de la Generalitat per impulsar projectes de regeneració urbana i social. Olot obtindrà 15 milions d’euros per a una intervenció integral al nucli antic, amb un pressupost global de 25 milions; Figueres rebrà 14,9 milions per al projecte de transformació del sector oest, valorat en 24,8 milions; i Girona percebrà 12,37 milions per actuar al barri del Pont Major, en un projecte pressupostat en 24,9 milions d’euros.
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