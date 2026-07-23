Quantifiquen en 360.000 els vehicles que passen cada mes pel carrer Progrés de Ripoll
L’Ajuntament reivindica de nou la variant est per treure el trànsit de pas d’una de les principals artèries del municipi
L’empresa Alphanet i l’Ajuntament de Ripoll han xifrat en més de 360.000 vehicles mensuals els que passen pel carrer Progrés de Ripoll, la via que uneix el final de la C17 amb la carretera N260 en direcció a Sant Joan de les Abadesses, la Garrotxa o la Vall de Camprodon. Els aforadors que es van instal·lar ara fa un any per calcular el pas de vehicles, va enregistrar-ne 1,4 milions en els quatre primers mesos, la majoria dels quals de gran tonatge i que només estaven de pas per la vila.
Gràcies a aquesta prova es va aconseguir el reasfaltatge de la zona, amb un cost de 147.000 euros que va assumir la Diputació de Girona, i que curiosament va arribar pocs dies abans del pas del Tour per la vila. L’Ajuntament es planteja continuar tenint actius els aforadors per reivindicar la variant est que tregui tot aquest trànsit d’una de les artèries principals del municipi. L’alcaldessa Sílvia Orriols (Aliança Catalana) va apostar per fer altres proves pilots amb l’empresa Alphanet, també en l’àmbit policial, durant la presentació dels resultats d'aquesta prova.
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