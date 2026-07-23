Uns 2.500 gironins de 18 anys han sol·licitat el bo cultural durant el primer mes
El Ministeri de Cultura detalla que Girona és la tercera província catalana amb més sol·licituds, superada per Barcelona i Tarragona
Redacció
Ja fa un mes que els joves nascuts l'any 2008 poden sol·licitar el bo cultural, el programa que atorga cada any 400 euros per invertir en cultura als joves que acaben de complir 18 anys. Aquesta iniciativa impulsada pel Ministeri de Cultura, arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu d'apropar el jovent a la cultura, amb la novetat aquest 2026 de la possibilitat d'adquirir materials per a la creació artística, com instruments musicals o cursos culturals, més enllà dels productes que ja es podien adquirir. Tot i que es pot sol·licitar el bo fins el 31 d'octubre, el Govern ha publicat les dades del primer mes.
Amb 2.460 beneficiaris, Girona se situa com la tercera província catalana amb més sol·licituds, per darrere de Barcelona (22.490) i Tarragona (3.275), i damunt de Lleida (1.386). Segons les dades que ha facilitat el Ministeri de Cultura, gairebé 30.000 joves catalans han aprofitat el primer mes per demanar el bo.
Tot i això, Girona se situa de moment com la província catalana on menys percentatge de nois de 18 anys han aprofitat la iniciativa, amb un 23,8% del total. Es calcula que hi ha 10.331 possibles beneficiaris a la demarcació. Per la seva banda, a Lleida ho han aprofitat el 25%, a Tarragona el 30% i a Barcelona el 32,6%. Si ens remuntem a l'any passat, 5.179 joves de les comarques gironines van accedir a productes culturals, i tot i que no hi ha dades percentuals concretes de Girona, les dades estatals van ser del 68,5%.
El programa impulsat pel Ministeri de Cultura està en constant creixement. L'any 2022, inici del bo cultural, 277.607 persones van obtenir-ne els beneficis. L'any 2025 van ser més de 360.000 joves que el van aprofitar. Aquest 2026, el Bo Cultural Jove està dividit en dues modalitats. La primera permet repartir les inversions en 200 euros per consumir art en viu, 100 per comprar productes culturals en format físic, i 100 per consum digital. La novetat es troba a la segona modalitat, ja que es pot destinar tots els diners a cursos i tallers de contingut cultural, i a l'adquisició d'instruments musicals.
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