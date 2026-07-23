Usuaris gironins de l'R11 es queixen de la "poca informació" a l'estació sobre els retards per l'esvoranc de Montcada
A primera hora molts han optat per l'alternativa de l'AVE, però a partir de mig matí la majoria es resignava al bus
Malestar entre els usuaris de l'R11 de les comarques gironines per la "poca informació" que asseguren han rebut en relació amb l'esvoranc a Montcada i Reixac que obliga a acabar el trajecte a Granollers i agafar un bus fins a Barcelona. De fet, la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien en saber que no podrien arribar amb tren a la capital catalana. Els qui anaven cap al nord també estaven "sorpresos i resignats" en veure que els combois arribaven tard o que alguns s'havien suprimit. L'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens. Renfe ha incorporat a mig matí Avants especials.
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