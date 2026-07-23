Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
energies renovables Gironaescombraries Gironavaca Ribes de Fresercrim masclista FigueresJoan RocaViniciusCarles PuigdemontChenoa
instagramlinkedin

Usuaris gironins de l'R11 es queixen de la "poca informació" a l'estació sobre els retards per l'esvoranc de Montcada

A primera hora molts han optat per l'alternativa de l'AVE, però a partir de mig matí la majoria es resignava al bus

Vídeo: Usuaris gironins de l'R11 es queixen de la "poca informació" a l'estació sobre els retards per l'esvoranc de Montcada

Vídeo: Usuaris gironins de l'R11 es queixen de la "poca informació" a l'estació sobre els retards per l'esvoranc de Montcada

Redacció

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Girona

Malestar entre els usuaris de l'R11 de les comarques gironines per la "poca informació" que asseguren han rebut en relació amb l'esvoranc a Montcada i Reixac que obliga a acabar el trajecte a Granollers i agafar un bus fins a Barcelona. De fet, la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien en saber que no podrien arribar amb tren a la capital catalana. Els qui anaven cap al nord també estaven "sorpresos i resignats" en veure que els combois arribaven tard o que alguns s'havien suprimit. L'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens. Renfe ha incorporat a mig matí Avants especials.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
  2. Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
  3. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
  4. El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
  5. Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
  6. Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
  7. L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat
  8. Carta d'una lectora 'El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes

La Generalitat licitarà aquest estiu el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret de Mar amb un pressupost de 25,1 milions d'euros

La Generalitat licitarà aquest estiu el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret de Mar amb un pressupost de 25,1 milions d'euros

Usuaris gironins de l'R11 es queixen de la "poca informació" a l'estació sobre els retards per l'esvoranc de Montcada

Usuaris gironins de l'R11 es queixen de la "poca informació" a l'estació sobre els retards per l'esvoranc de Montcada

El auge del super comparador: así planifican los españoles sus vacaciones de verano

Vídeo: Usuaris gironins de l'R11 es queixen de la "poca informació" a l'estació sobre els retards per l'esvoranc de Montcada

Vuit ferits i cinc reallotjats per una deflagració de gas en un accés del metro de Plaça de Sants de Barcelona

Vuit ferits i cinc reallotjats per una deflagració de gas en un accés del metro de Plaça de Sants de Barcelona

Adif assenyala les aigües freàtiques de la zona com a possible origen del clot de les obres de soterrament de Montcada

Adif assenyala les aigües freàtiques de la zona com a possible origen del clot de les obres de soterrament de Montcada

Detingut un quart jove per les agressions virals i aleatòries a l’Eixample de Barcelona

Detingut un quart jove per les agressions virals i aleatòries a l’Eixample de Barcelona

Més de 65.000 argentins s'adhereixen a una recollida de signatures per repetir la final del Mundial contra Espanya per l'arbitratge "corrupte"

Més de 65.000 argentins s'adhereixen a una recollida de signatures per repetir la final del Mundial contra Espanya per l'arbitratge "corrupte"
Tracking Pixel Contents