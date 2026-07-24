Banyoles acull la XXIII edició de la cursa d'slot 12 Hores Ciutat de Banyoles amb 30 equips i circuits de 50 metres
El Pavelló de la Farga serà l’escenari de la competició, que tornarà a ser puntuable al Campionat de Resistència de Slot de Catalunya
Aquest cap de setmana del 25 i 26 de juliol se celebra la cursa d'slot XXIII 12 Hores Ciutat de Banyoles-Memorial Miquel Castañer i Dolors Formatger que es farà al Pavelló de la Farga.
S’espera la participació de 30 equips que hauran de competir en dos circuits inèdits que ocupen al voltant de 50 metres quadrats cadascun d’ells i en els que competiran els millors pilots europeus de slot. Banyoles tornarà a ser el centre de l’activitat esportiva del món del slot, en la modalitat “hypercar” amb la celebració de la XXIII 12 Hores Ciutat de Banyoles-Memorial Miquel Castañer i Dolors Formatger.
Jordi Congost, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles ha destacat que “estem davant d’una cita que ja és habitual a la ciutat de Banyoles i que ha anat canviat d’ubicació en els darrers anys, sempre per donar les millors condicions a tots els participants d’aquesta competició”, a més d’afegir que “també vull agrair la col·laboració de l’entitat amb diferents activitats que es fan al municipi durant tot l’any”.
La competició tornarà a formar part del Campionat de Resistència de Slot de Catalunya ‘Resiscat’, consolidant aquesta fita recuperada el 2024 després de 14 anys sense ser-ho. Esteve Brugué, president de Banyoles Slot ha explicat que “aquesta és la cursa per excel·lència que organitzem com a entitat, una prova que també és un referent a nivell de tot Catalunya. Aquest any tindrem més espai del que vam tenir l’any passat al Monestir, un fet que ens permet muntar dos dels circuits més grans que hem hagut de muntar en només 4 dies. En aquest sentit, també vull agrair a totes les persones que han fet possible haver poder instal·lar aquests dos circuits que faran que tinguem una prova molt espectacular de veure”. En total seran 30 els equips d’arreu de Catalunya, una desena dels quals són locals, un fet que fa que situa la comarca del Pla de l’Estany com a la que aporta més equips de tot el territori. La competició del dissabte estarà dividida en 9 hores de prova i 3 hores d’entrenaments, mentre que el diumenge es reduirà l’entrenament a 1 hora i mitja amb 7 hores de cursa.
- La gran decisió de Cubarsí
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments