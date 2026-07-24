El Departament de Territori de la Generalitat destinarà 125 milions d'euros a les comarques gironines
Els pressupostos per a la vegueria de Girona incrementen un 50% els recursos destinats a inversions i serviran per impulsar actuacions en la xarxa viària, la transició energètica i l'habitatge a la demarcació.
La Generalitat de Catalunya ha presentat aquest divendres a Girona els pressupostos del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per a la vegueria de Girona, que preveuen un augment del 50% en els recursos destinats a inversions, fet que la consellera del departament, Sílvia Paneque, ha valorat com "un esforç molt important". En total, i segons informa el departament, seran 125 milions d'euros els que la Generalitat destinarà aquest 2026 a inversions i millores en diversos àmbits de les comarques gironines.
La principal dotació d'aquestes inversions és la destinada a "la millora de la xarxa viària", ha destacat Paneque, amb 61 milions d'euros. En aquest apartat, a més de "les tasques de manteniment de les carreteres", els pressupostos inclouen diversos projectes, com la variant d'Olot i les Preses, perquè les obres puguin començar a principis del 2027 i serà una actuació que, segons la consellera, permetrà "impulsar la licitació ja d'aquestes variants". La inversió prevista per a les variants d'Olot i les Preses és de 6,38 milions; 5,41 milions per al condicionament de la carretera GI‐633 entre Colomers i Verges o 4,89 milions per al nou pont sobre el riu Ter i rectificació del traçat de la carretera C-38 entre Sant Pau de Segúries i Camprodon.
També inclou la connexió del carril bici de Celrà fins al límit del terme municipal amb Girona d'1,48 milions i la rehabilitació i reforçament de la galeria subterrània de la carretera C-66 a Celrà de 2,14 milions. Per a la conservació de carreteres destinaran 29,28 milions més.
Partides en transició energètica i habitatge
Tot i que la principal dotació sigui la destinada a la xarxa viària, la consellera també ha defensat recursos en matèria de transició energètica i habitatge. En l'àmbit de la transició energètica, Paneque ha destacat que és per "avançar", ja que, segons explica, "hem vist que encara no estem a bons nivells de contribució de les energies renovables en el mix energètic". A més, ha recalcat que, en aquest sentit, ho fan per "impulsar transició energètica" en una demarcació que "si Catalunya va endarrerida, les comarques gironines tenen un especial endarreriment".
Dins d'aquest àmbit, els pressupostos inclouen una inversió de 31,49 milions d'euros per a la construcció de la Plataforma d'R+D+I d'Energies Marines de Catalunya (Plemcat). Aquesta plataforma experimental, que tindrà tres aerogeneradors en una àrea inferior als vuit quilòmetres quadrats, busca posicionar Catalunya com un referent internacional en el desenvolupament de l'eòlica marina a la Mediterrània. A més, també es preveu una inversió d'1,1 milions d'euros per a la compra i implantació d'un parc solar a la part clausurada de l'abocador de Puigpalter, al Pla de l'Estany, a través de L'Energètica.
En l'àmbit de l'habitatge, la consellera ha expressat que hi ha "una quantitat significativa", que permetrà construir al voltant "d'uns 500 habitatges" a la demarcació. En concret, els pressupostos preveuen actuacions a Girona, amb el Pla de Baix de Domeny i la riera Bullidors, amb una inversió de 2,4 milions d'euros; a Lloret de Mar, amb 68 habitatges a l'avinguda de Blanes i una aportació de 662.104 euros; a Blanes, amb 80 habitatges a l'avinguda Europa i una inversió de 484.028 euros; i a Figueres, amb 51 habitatges a l'avinguda Costa Brava i una aportació de 672.430 euros. Tot i destacar que aquestes són les més destacades, Paneque també ha remarcat que hi haurà "d'altres" zones de la província que es beneficiaran.
A banda de les inversions en habitatge i transició energètica, els pressupostos també inclouen actuacions en matèria de promoció turística, amb una partida d'11,27 milions d'euros, on destaca la inversió a la Vall de Núria per consolidar el projecte ECOVALL i desplegar les actuacions vinculades a la nova concessió fins al 2055, i els més de 6 milions d'euros destinats a Vallter 2000 per a millores en les instal·lacions.
El Campus de Salut
La consellera Sílvia Paneque ha assegurat que "el Govern, quan signa un pacte, el compleix" i ha defensat el compromís de la Generalitat amb el Campus de Salut de Girona. Així ha estat la resposta de la consellera a les crítiques de la de Junts de Girona que havien qualificat de "fum" l'acord entre el Govern i el consistori per preservar el parc Vilamitjana. En aquest sentit, la consellera ha reivindicat que "si algú ha desencallat el projecte del nou Trueta és aquest Govern" i ha destacat l'"impuls molt important" que ha tingut durant els darrers dos anys. Pel que fa a l'acord, que preveu una aportació d'uns 8 milions d'euros per a l'entorn del nou hospital, Paneque ha explicat que els pressupostos del 2026 incorporenhi ha els "recursos necessaris" per fer front als compromisos per al 2026, amb una partida per a l'Incasòl per adquirir i reubicar els aprofitaments urbanístics en altres zones de Girona, i una d'1 milió d'euros destinada a les cotxeres.
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