Detenen dos homes per intentar estafar bars i restaurants amb l'engany del canvi de bitllets a Ripoll
Els sospitosos de l'estafa del canvi oferien bitllets de 5 euros a canvi de bitllets grans i aprofitaven l'hora de dinar per confondre els treballadors
La Policia Local de Ripoll i els Mossos d’Esquadra van detenir dijous al migdia dos homes com a presumptes autors de diverses estafes i intents d’estafa en bars i restaurants de Ripoll. L’avís dels comerciants va permetre desplegar un dispositiu policial pel centre de la població i interceptar-los quan circulaven amb vehicle.
Els sospitosos utilitzaven l’anomenada estafa del canvi de bitllets i triaven estratègicament l'hora de dinar, un moment de màxima feina als establiments d'hostaleria on el personal està més ocupat i és més fàcil que es distregui. Un dels homes entrava al local oferint un feix de bitllets de 5 euros -un tipus de moneda molt buscat per tenir canvi a la caixa- i demanava al treballador que li canviés una quantitat d’entre 200 i 300 euros per bitllets més grans.
Quan el comerciant treia els diners de la caixa i començava a comptar-los, l’home aprofitava l'estrès i el ritme de la feina per confondre el treballador en modificar repetidament la petició: tornava alguns bitllets, en reclamava uns altres o interrompia el recompte per acabar marxant amb més diners en efectiu dels que realment havia lliurat.
Alerta i detencions
El mètode d'estafa va funcionar en almenys un establiment, mentre que en altres bars i restaurants els treballadors van detectar la maniobra abans de perdre els diners. Els comerciants van alertar immediatament la Policia Local de Ripoll i van facilitar la descripció del vehicle i dels sospitosos.
Els dos detinguts actuaven de manera coordinada. Mentre un entrava als establiments i intentava consumar l’engany, l’altre l’esperava al cotxe per fugir ràpidament. Arran dels avisos, la Policia Local i els Mossos van localitzar i interceptar el vehicle al centre de Ripoll i posteriorment, als dos presumptes estafadors.
Els dos homes de nacionalitat romanesa, amb antecedents policials, també constaven buscats fora de Catalunya per delictes similars. En el moment de l’arrest, cadascun portava entre 900 i 1.000 euros en efectiu, diners que els investigadors sospiten que podrien procedir d’altres estafes en comerços comeses prèviament.
La Policia Local destaca la importància de la col·laboració ciutadana i recomana als comerciants i restauradors extremar les precaucions en hores de molta feina i interrompre qualsevol operació de canvi de moneda si el client intenta accelerar o alterar el recompte. Els detinguts passaran aquest divendres a disposició judicial.
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