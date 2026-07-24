Els hospitals gironins registren més de 96.600 altes durant el 2025, un 4,3% més que l'any anterior
L'activitat creix especialment en l'àmbit quirúrgic, la cirurgia major ambulatòria i l'hospitalització domiciliària
Els hospitals de la regió sanitària de Girona han tancat el 2025 amb un increment de l'activitat assistencial respecte a l'any anterior. Durant l'any passat es van registrar 96.687 altes hospitalàries, 4.007 més que el 2024 (92.680). Això representa un augment del 4,3%. El creixement és especialment destacable en el cas de l'hospitalització a domicili, amb un augment del 10%, i la cirurgia major ambulatòria (CMA), que va créixer un 8,3%. Pel que fa a l'hospitalització convencional, que inclou les altes mèdiques, obstètriques i quirúrgiques (sense incloure les CMA), durant el 2025 van registrar 68.770 altes, enfront de les 66.945 de l'any anterior, un increment del 2,7%.
Per tipologia, destaquen especialment les altes quirúrgiques, que han crescut un 5,8%, passant de 47.100 el 2024 a 49.828 el 2025. També augmenten les altes mèdiques, que se situen en 41.067, un 3,1% més que l'any anterior (39.821). En canvi, les altes obstètriques es mantenen estables, amb 5.792, enfront de les 5.759 del 2024, un fet atribuïble al context de descens de la natalitat.
Una de cada tres operacions
La cirurgia major ambulatòria (CMA), és a dir, les intervencions quirúrgiques que no requereixen ingrés hospitalari, continua consolidant-se com un dels àmbits amb més creixement. Durant el 2025, els hospitals gironins en van fer 26.718, davant de les 24.664 del 2024, fet que representa un augment del 8,3%.
Actualment, gairebé una de cada tres intervencions quirúrgiques (34,9%) es fan en règim de cirurgia major ambulatòria. Segons informen en un comunicat, això és gràcies a la incorporació de tècniques quirúrgiques menys invasives que està afavorint el creixement progressiu d'aquest tipus d'intervencions. A més, aquest model aporta beneficis tant per als pacients com per al sistema sanitari, ja que afavoreix una recuperació al domicili, redueix el risc d'infeccions associades a l'ingrés hospitalari i permet optimitzar els recursos assistencials.
En aquesta mateixa línia, l'hospitalització a domicili es va consolidant també com una alternativa a l'ingrés convencional per als pacients que poden rebre atenció hospitalària des del seu domicili, que contribueix a oferir una atenció més propera i confortable per als pacients.
Durant el 2025 s'han registrat 1.199 altes, un 9,9% més que l'any anterior (1.091). Aquesta xifra correspon a l'activitat de quatre hospitals de la regió que a finals del 2025 tenien activat el servei d'hospitalització domiciliària: el Trueta de Girona, els hospitals de Blanes i Calella i l'Hospital de Figueres, que va ser el darrer a fer el desplegament l'estiu passat.
El gerent de la regió sanitària Girona, Jaume Heredia, subratlla al comunicat que l'evolució de l'activitat als hospitals durant el 2025 "referma la solidesa i la capacitat d'adaptació del sistema de salut per donar una resposta eficaç a una demanda assistencial que és clarament creixent a la regió". Heredia afegeix que, més enllà de les xifres, el balanç del darrer any posa de manifest "el compromís" de tots els centres de la demarcació.
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