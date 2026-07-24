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Europa dona llum verda a Hipra per la fabricació de la vacuna adaptada contra una de les variants de la Covid

Un cop la Comissió doni l'aprovació definitiva ja es podrà administrar a persones majors de 12 anys

Una treballadora al campus d'Hipra a Aiguaviva, en una imatge d'arxiu

Una treballadora al campus d'Hipra a Aiguaviva, en una imatge d'arxiu / Marina López (ACN)

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ACN

ACN

Aiguaviva

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha donat llum verda a la farmacèutica gironina Hipra perquè fabriqui la nova vacuna adaptada contra una de les variants de la Covid. En concret, es tracta de la variant XFG.1.1 i un cop la Comissió Europea doni l'aprovació definitiva ja estarà a punt per administrar de forma activa a persones majors de 12 anys. Aquesta és la tercera adaptació de la vacuna contra la malaltia que tira endavant Hipra i està alineada amb les recomanacions de variants. La vacuna actualitzada s'ha desenvolupat seguint la recomanació emesa pel Grup de Treball d'Emergències de l'Agència Europea de Medicaments (EMA-ETF), que va identificar la variant XFG com a objectiu preferent per a la campanya de vacunació 2026/2027.

Segons informa la farmacèutica, la vacuna s'ha desenvolupat -igual que les anteriors- utilitzant la plataforma de proteïna recombinant d'Hipra, fet que permet actualitzar l'antigen en resposta a l'evolució de la malaltia, mantenint la mateixa tecnologia de fabricació i els mateixos estàndards de qualitat. La vacuna actualitzada estarà disponible en dues presentacions llestes per al seu ús. D'una banda, es podrà utilitzar a través del vial monodosi ja existent i de l'altra amb una xeringa precarregada.

Ambdues presentacions estan dissenyades per facilitar-ne l'administració per part dels professionals sanitaris, mentre que la incorporació de la xeringa precarregada ofereix una alternativa addicional per a la pràctica clínica habitual.

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Des de l'empresa assenyalen que la nova vacuna demostra la capacitat d'Hipra per desenvolupar, adaptar, fabricar i subministrar vacunes innovadores. En aquest sentit, recorden que la Covid 19 continua circulant, i aquesta nova adaptació permetrà incorporar una opció més a les campanyes de vacunació contra la malaltia, reforçant el paper de les vacunes de proteïna recombinant en la fase endèmica.

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