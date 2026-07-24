Girona acull una jornada clau sobre els nous canvis normatius en urbanisme
La sessió ha servit per presentar les noves eines incorporades al text refós de la Llei d'urbanisme
Més de 150 persones han assistit aquest dimecres a la jornada “Nous canvis normatius: POUM Rural + Urbanitzacions amb dèficits (UDUs)”. La sessió ha servit per presentar les noves eines incorporades al text refós de la Llei d'urbanisme, entre les quals destaca el POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) per a municipis rurals.
L’objectiu de les mesures és facilitar l'arrelament de la població, afavorir el repoblament i contribuir a un desenvolupament territorial més equilibrat. La trobada també ha abordat la regulació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. La regulació va ser incorporada per la Llei 11/2025 de mesures en matèria d'habitatge i urbanisme. Aquesta norma estableix diferents estratègies d'actuació en funció de la naturalesa dels terrenys i del grau de consolidació de cada urbanització.
La jornada ha estat promoguda per la Direcció General d'Ordenació del Territori i la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) amb l'objectiu de donar a conèixer les darreres modificacions de la legislació urbanística.
La presidenta de la Demarcació de Girona del COAC, Maria Clara Riera, ha afirmat que "les modificacions introduïdes en el text refós de la Llei d'urbanisme representen un avenç important". Ho ha justificat dient que "doten els municipis rurals d'instruments de planejament més adaptats a les seves singularitats".
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