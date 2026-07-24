La xarxa ferroviària de Girona té trenta trams de via amb la velocitat limitada
Sis mesos de l’accident de Gelida que va motivar moltes revisions a la xarxa, la situació està lluny de normalitzar-se
La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 km de via, segons l’últim document setmanal de limitacions d’Adif. A les comarques gironines es mantenen 30 trams amb limitacions. Ss mesos de l’accident de Gelida la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, en ple debat sobre l’estat de la xarxa, l’operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 km de via. Avui n’hi ha 40 menys, però encara s’està lluny de la situació prèvia a l’accident.
El dia 20 de gener, data del tràgic accident del comboi de l’R4 a prop de Gelida, hi havia segons Adif menys d’un centenar de trams de via a tota la xarxa on els trens havien de reduir la velocitat habitual, per la causa que fos. Sis mesos després, n’hi ha 183, és a dir el doble, segons el darrer Document Setmanal de Limitacions de Velocitat d’Adif.
El sinistre es va produir quan un mur de contenció, afectat per les intenses pluges, es va desprendre sobre la via i va impactar contra un tren de la línia R4, causant la mort d’un maquinista en pràctiques i desenes de ferits. Com a mesura preventiva, es va suspendre temporalment la circulació de tota la xarxa de Rodalies per inspeccionar l’estat de la infraestructura i garantir la seguretat dels viatgers. A més, algunes línies, especialment les més afectades per les incidències derivades del temporal i pels treballs de revisió de talussos i estructures, van romandre parcialment interrompudes durant diversos dies, fet que va provocar importants alteracions en la mobilitat de milers d’usuaris.
I és que l’accident va provocar que, en les setmanes posteriors, l’operador anés ampliant el nombre de trams amb limitació de velocitat, per minimitzar el risc de nous sinistres i en plena pressió dels maquinistes, que després de la mort d’un company en el sinistre reclamaven «recuperar els estàndards de seguretat del sistema ferroviari», i que van pressionar amb una vaga convocada entre el 9 i l’11 de febrer.
El nombre màxim de limitacions al qual es va arribar -segons recullen aquests documents interns consultats-, la setmana del 2 al 8 de març, van ser 225 trams i una extensió total de 180 km de via afectada, sumant tots els punts. A partir d’aquell moment l’operador ha anat reduint aquesta xifra, gràcies a treballs de manteniment “d’emergència” o ja previstos. A finals del mateix mes de març els talls es van quedar a la ratlla dels 200, i a mitjan abril, la mateix Adif els situava públicament en 179, «després d’eliminar-ne 78 que provocaven alteracions i retards des del març».
A 30 km/h
En més d’una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora, i encara n’hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena més, la velocitat està limitada a 50 km/h, i en una trentena més, a 60 km/h.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d’àmbit estatal i s’adreça a les persones que treballen d’una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s’ha de circular i els motius de la incidència. A vegades són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d’alguns quilòmetres. No es tracta d’un document exclusiu de noves restriccions sinó del conjunt de limitacions de velocitat que estan vigents, algunes, des de fa anys.
La relació de limitacions inclou tota la xarxa ferroviària amb independència de l’operador, inclosos els trens de mercaderies, però, en canvi, no les vies de l’alta velocitat. Cal dir, a més, que Adif comptabilitza com a trams diferents alguns punts de la xarxa viària que coincideixen en nom i quilòmetres afectats, però que estan afectant més d’una línia.
La majoria, a Barcelona
El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona, en concret són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit, una vintena menys que en el pic de reduccions (a març) però una desena més que abans de l’accident de Gelida.
Un altre 30% dels trams s’ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se’n comptabilitzen 57, una vintena menys que fa tres mesos, però sis més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena; la diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps (n’eren 25 la setmana de l’accident i com a mol van arribar a 34 a finals de febrer). Finalment, a la demarcació de Lleida se’n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l’accident.
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