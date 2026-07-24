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Un llamp provoca un incendi a la Vall de Bianya i crema 25 metres quadrats

La tempesta elèctrica també va originar durant la tarda focs a Casals, Cistella, Viladasens i Lladó, que van quedar estabilitzats durant el vespre

Els bombers treballant amb en l'incendi de la Vall de Bianya.

Els bombers treballant amb en l'incendi de la Vall de Bianya. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

La Vall de Bianya

Un llamp va provocar dijous a la nit un incendi de vegetació a Castellar de la Muntanya, al terme municipal de la Vall de Bianya. Els Bombers van rebre l’avís cap a tres quarts de nou del vespre i van mobilitzar sis dotacions per treballar en l’extinció.

El foc va afectar una superfície d’uns 25 metres quadrats. Després de diverses hores de feina, els Bombers de la Generalitat van donar l’incendi per apagat a mitjanit.

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El conat es va declarar durant la tempesta elèctrica que va afectar el nord de les comarques gironines i que va provocar diversos incendis de llamp en diferents punts del nord de la província.

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