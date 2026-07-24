Miquel Noguer, rebut per la presidenta del Comitè Olímpic Internacional, Kirsty Coventry, a Lausana
El president de la Diputació de Girona es reuneix amb els dirigents del COI per parlar de promoció esportiva i valors
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va mantenir dijous una trobada institucional amb la presidenta del Comitè Olímpic Internacional (COI), Kirsty Coventry, i el director general, Christophe De Kepper, a la seu de l’organisme, a la localitat suïssa de Lausana. Kirsty Coventry va accedir al càrrec fa tot just un any en substitució de Thomas Bach. A l’acte també hi van assistir Pere Miró, amb una llarga trajectòria com a directiu del COI, i el banyolí Oriol Cardona, que el febrer passat es va convertir en el primer esportista gironí i català en guanyar una medalla d’or en uns jocs olímpics d’hivern. Cardona va penjar-se l’or en la cursa d’esprint, a més del bronze en els relleus mixtos, juntament amb la granadina Ana Alonso, en els Jocs de Milà- Cortina d’Ampezzo, en què l’esquí de muntanya es va estrenar en el programa olímpic.
Cardona va aprofitar la visita al COI per lliurar al Museu Olímpic el mallot signat amb el qual va aconseguir aquest gran èxit. Aquest material passarà a formar part del patrimoni vinculat al moviment olímpic, com a testimoni d’una fita històrica de l’esport català. També va signar el llibre d’honor de l’equipament.
Durant la trobada, els assistents van compartir impressions sobre la promoció de l’esport, el foment dels seus valors entre les noves generacions i el paper que pot tenir el territori de Girona en l’impuls de l’activitat esportiva i dels grans esdeveniments internacionals.
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