Protecció Civil avala els plans d’autoprotecció d'uns túnels de l’A-26 i d’un castell de focs a Girona
Protecció Civil aprova dues actuacions gironines i en tomba una altra per deficiències o falta de mitjans
La Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat dos plans d’autoprotecció a les comarques gironines: el dels túnels de l’A-26, a Sant Joan les Fonts, i el del castell de focs de la Festa de la Mare de Déu del Carme de Girona. En canvi, un tercer pla de la vegueria no ha superat l’avaluació per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció.
Els dos documents gironins formen part dels 31 plans d’autoprotecció que la comissió ha aprovat en la sessió celebrada aquest divendres. La majoria corresponen a activitats temporals i es concentren a la vegueria de Barcelona, que acumula 21 de les homologacions.
Un dels plans aprovats a Girona correspon al castell de focs de la Festa de la Mare de Déu del Carme, catalogat com una activitat temporal i un acte de foc en un espai no delimitat. Aquest tipus de documents estableixen les mesures de prevenció, l’organització dels equips d’emergència i els procediments que cal seguir en cas d’incident.
L’altre pla gironí homologat és el dels túnels de l’A-26 a Sant Joan les Fonts, una infraestructura permanent inclosa entre les activitats obligades a disposar d’un pla específic per prevenir i gestionar possibles situacions de risc.
Protecció Civil també ha informat que un pla presentat a la vegueria de Girona no ha estat homologat. La nota no concreta ni l’activitat ni el municipi afecta. En el conjunt de Catalunya, la comissió ha rebutjat 13 plans.
Més de 240 plans
Amb els 31 plans aprovats en aquesta sessió, Protecció Civil ja ha homologat 242 PAU durant el 2026, repartits entre les set comissions celebrades fins ara.
Els plans d’autoprotecció recullen els procediments, els sistemes i l’organització que han d’aplicar empreses, equipaments i esdeveniments per prevenir riscos i garantir una resposta adequada davant d’una emergència. Un cop homologats, s’han d’implantar durant el primer any de vigència i s’han de revisar i actualitzar de manera continuada.
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