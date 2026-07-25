Els boscos utilitzen un 20% més d’aigua que fa 30 anys
Un estudi del CREAF conclou que el creixement del bosc ha provocat que la quantitat d'aigua que arriba a rius i aqüífers hagi disminuït un 28%
Els boscos de la Península tenen avui més arbres i més arbustos que fa tres dècades. Segons un estudi liderat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), aquest canvi ha fet que actualment els boscos utilitzin prop d'un 20% més d'aigua que als anys noranta.
"Els boscos s’han densificat molt durant les darreres dècades, ara tenen més fulles que abans, i aquest fet ha canviat la manera com circula l'aigua dins dels ecosistemes" apunta l’investigador del CREAF Jesús Sánchez-Dávila.
En els últims anys els boscos han augmentat en superfície i densitat per l’abandonament intens i progressiu de l’activitat agrària i ramadera. Això ha fet que, no només utilitzin cada cop més aigua, sinó que en conseqüència, durant aquest mateix període, la quantitat d'aigua que arriba a rius i aqüífers després de caure al bosc, hagi disminuït un 28%.
L’estudi assegura que aquesta variació ha modificat profundament el cicle de l'aigua als ecosistemes naturals: «Els nostres resultats indiquen que la major part dels canvis en el cicle de l’aigua durant aquests darrers 30 anys s’expliquen per aquestes modificacions en l’estructura del bosc més que pel propi canvi climàtic» afirma Sánchez-Dávila.
Els arbustos també consumeixen aigua
L’estudi atribueix aquest canvi sobretot a l'augment dels arbustos. «Quan pensem en l'aigua que utilitza un bosc solem pensar en els arbres, però els arbustos també consumeixen una quantitat important d'aigua. Part de la transformació que han viscut els boscos els darrers anys ha estat el creixement important del sotabosc» assegura l’investigador Jordi Vayreda.
Els autors subratllen però que això no significa que els arbustos siguin un problema, ja que protegeixen el sòl, donen refugi a moltes espècies i formen part dels ecosistemes mediterranis. «Però sí que cal entendre quin paper juguen quan l'aigua escasseja i cada cop hi ha més vegetació que competeix per cada gota», asseguren. Des del CREAF creuen que mantenir a ratlla el sotabosc serà imprescindible en la gestió forestal del futur.
La silvicultura de coberta contínua, una solució
Les projeccions climàtiques indiquen que les sequeres seran més freqüents i més intenses al Mediterrani. Per això, l’estudi reforça la necessitat d’ajudar els boscos a afrontar un futur amb menys aigua disponible. Per fer-ho, els investigadors insten a promoure més gestió forestal però pensant en assegurar l’aigua pel bosc a través de tècniques com la silvicultura de coberta contínua.
Aquest tipus de gestió manté una coberta d’arbres permanent i evita obrir grans clarianes al bosc. Així, es limita l’entrada massiva de llum al sòl i es redueix el creixement explosiu dels arbustos que sovint es produeix després de grans tales d’arbres.
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