Evacuen en helicòpter el conductor d'un quad accidentat a una pista forestal a Camprodon
El ferit ha estat traslladat fins al parc de Bombers d'Olot on l'esperava una ambulància del SEM
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Els Bombers han rescatat aquest matí una persona accidentada en una pista forestal amb un quad que ha bolcat.
L'avís s'ha rebut a les 9.39 hores del matí i s'ha activat l'helicòpter de rescat amb GRAE (Grup d’Actuacions Especials). S'ha donat atenció al ferit i s'ha optat per immobilitzar-lo i evacuar-lo en helicòpter fins al parc de Bombers d'Olot on els esperava una ambulància del SEM.
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