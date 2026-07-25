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Evacuen en helicòpter el conductor d'un quad accidentat a una pista forestal a Camprodon

El ferit ha estat traslladat fins al parc de Bombers d'Olot on l'esperava una ambulància del SEM

Els Bombers amb el ferit abans de ser evacuat.

Els Bombers amb el ferit abans de ser evacuat. / Bombers

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Redacció

Redacció

Camprodon

Els Bombers han rescatat aquest matí una persona accidentada en una pista forestal amb un quad que ha bolcat.

L'avís s'ha rebut a les 9.39 hores del matí i s'ha activat l'helicòpter de rescat amb GRAE (Grup d’Actuacions Especials). S'ha donat atenció al ferit i s'ha optat per immobilitzar-lo i evacuar-lo en helicòpter fins al parc de Bombers d'Olot on els esperava una ambulància del SEM.

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