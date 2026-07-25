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Joaquim Malé, nou director de l’Institut Superior de Ciències Religioses

Malé pren el relleu de Mn. Josep Casellas i Matas, que ha estat al capdavant de l’institut entre els anys 2020 i 2026 , una tasca que assumeix amb «il·lusió i responsabilitat»

Joaquim Malé, nou director de l'ISCRG

Joaquim Malé, nou director de l'ISCRG / Bisbat de Girona

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Redacció

Redacció

Joaquim Malé i Ribera, ha estat nomenat director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (ISCRG) a proposta del bisbe fra Octavi Vilà. El nou director, pren el relleu de Mn. Josep Casellas i Matas, que ha estat al capdavant de l’Institut entre els anys 2020 i 2026. «S’em va proposar assumir el càrrec fa uns mesos per part del consell, ja que acabava el mandat de Josep Casellas. Ja fa anys que sóc professor aquí, però no m’ho esperava», explica Malè. El nomenament va ser signat pel gran canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià -institució acadèmica de la qual depèn l’ISCRG-, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

Nascut a l’Escala l’any 1982, Joaquim Malé és professor d’Humanitats a La Salle Girona i imparteix Sagrada Escriptura a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona i a la Facultat de Teologia de Catalunya. És membre de l’Associació Bíblica de Catalunya, va ser becari de la Fundació Joan Maragall i ha dut a terme estades de recerca al Pontifici Institut Bíblic de Roma.

El nou director assegura que assumeix el càrrec «amb il·lusió i responsabilitat» i explica que aquesta nova etapa representa «començar un tipus de tasca diferent, més centrada en la gestió que en la docència», sense abandonar les seves tasques com a professor.

En una carta adreçada al professorat i a l’alumnat amb motiu de l’inici de la seva direcció, Malé expressa el seu agraïment al Bisbe de Girona i al Consell Episcopal per la confiança dipositada en ell.

Un dels principals reptes que es marca al capdavant de l’ISCRG, és el de fer arribar la proposta formativa de l’Institut a un nombre més gran de persones. El nou director també assenyala com a objectius prioritaris adaptar l’Institut als nous models educatius i continuar promovent el diàleg entre la fe i la cultura. «Hem de ser capaços de dialogar amb la societat», afirma.

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L’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona és un centre acadèmic vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya de l’Ateneu Universitari Sant Pacià que té com a objectiu proporcionar una formació sistematitzada i actualitzada en teologia i cultura religiosa. La seva oferta formativa s’adreça, entre d’altres, a estudiants interessats en el fenomen religiós, professorat de Religió, aspirants al diaconat permanent, preveres, religiosos i religioses, catequistes i responsables de comunitats, moviments i serveis pastorals. L’Institut també organitza cursos, seminaris, conferències i col·loquis sobre teologia, Bíblia i filosofia.

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