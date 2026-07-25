Olot suspèn temporalment el projecte de rehabilitació del Nucli Antic
L'Ajuntament d'Olot va rebre deu al·legacions durant el període d'exposició pública del projecte de conservació del barri
Arnau Lara
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat per unanimitat la suspensió del procés de tramitació de la declaració de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació del Nucli Antic d’Olot. Ho ha fet en el ple celebrat aquest dijous, després de rebre deu al·legacions durant el període d'exposició pública del projecte. D'aquestes deu al·legacions, Segons l'equip de govern tres s'han estimat, sis s'han estimat parcialment i una s'ha desestimat.
Segons ha informat l'equip de govern, la majoria d'al·legacions no busquen qüestionar el projecte, sinó que reclamen més informació. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha decidit ajornar el procés mentre es completa la documentació tècnica, econòmica i jurídica necessària per aportar la màxima solidesa a aquesta acció del Pla de Barris.
El Pla de Barris presentat per Olot va ser aprovat per la Generalitat el passat mes de desembre, després que el Projecte de Regeneració del Nucli Antic rebés la millor puntuació de la vuitantena de projectes que s'hi van presentar. Gràcies a allò, es va adjudicar un pressupost de 25 milions d'euros destinats a dur a terme 53 accions de transformació del Nucli Antic, en el marc del Pla de Barris 2025-2029. Tot i això, la declaració de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació ha portat problemes de comprensió.
Durant aquest ple, l'Ajuntament d'Olot també ha aprovat definitivament l’Ordenança de Convivència per combatre l’incivisme. Ho ha fet amb els vots de tots els partits menys la CUP. La nova ordenança té per objectiu potenciar la convivència i el civisme amb la voluntat d’erradicar conductes que degraden els carrers i la vida comunitària.
A més, s'ha aprovat una modificació de crèdit que permetrà començar a treballar en l’inici del projecte perquè les esportistes que practiquen gimnàstica artística puguin disposar d’un espai propi. A la sessió, s’ha destinat 53.000 euros a la redacció del projecte i 192.300 euros com a previsió de partida per fer els treballs.
La modificació de crèdit, amb un import global de gairebé 2.500.000 euros, contempla una subvenció d’Inversions Financerament Sostenibles que atorga la Diputació de Girona als ajuntaments i que s’acaba d’aprovar. Es destinen 979.296 euros per fer un pas més en la promoció d'habitatge públic més important de la ciutat, i es reserva la resta per actuacions de millora dels barris, la mobilitat i les festes del Tura.
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