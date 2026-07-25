Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carles Ribasinversions Gironaaccident Sant Julià de Ramistortuga l'EstartitPau Cubarsíincendis forestals llampsFesta Major de Saltagenda Girona
instagramlinkedin

Paneque espera que la circulació de l'R2 i R11 afectades per l'esvoranc a Montcada es reprengui la setmana vinent

La consellera de Territori confia que aquest dissabte Adif concreti els detalls de la represa

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant l'atenció a mitjans a Vila-seca

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant l'atenció a mitjans a Vila-seca / Ariadna Escoda/ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Vila-seca

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, espera que la circulació de l'R2 i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent. En una atenció a mitjans a Vila-seca, Paneque ha afirmat que les dades de lectura són "bones" i resten a l'espera d'ADIF per confirmar quan es pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat. A partir d'aquí, es faran marxes blanques i "amb tota probabilitat" el servei es normalitzarà la pròxima setmana. Pel que fa a la circulació a l'R3, suspesa per una incidència al sistema de regulació del trànsit ferroviari, Paneque ha dit que s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents