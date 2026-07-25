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Retiren arbres caiguts a Vilademuls i Palamós

Els Bombers retiren un arbre caigut pel vent sobtat que tallava el camí d'accés a l'ermita de Sant Erm

L'arbre caigut a Vilademuls

L'arbre caigut a Vilademuls / Bombers

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Redacció

Redacció

Vilademuls/Palamós

Els Bombers han retirat arbres caiguts a Vilademuls i Palamós a la tarda per l'entrada sobtada de vent i pluja en aguns punts.

A Vilademuls l'exemplar ha hagut de ser retirat perquè bloquejava el camí d'accés a l'ermita de Sant Mer. L'avís s'ha donat a les 16.27 hores. S'hi ha desplaçat una dotació.

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També han actuat a les 15.29 a la plaça de la Murada a Palamós per un arbre caigut sense que causés danys materials ni personals.

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