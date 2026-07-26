El Govern defensa que "calen serveis més forts i coordinats per les persones amb discapacitat al Ripollès"
El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, visita el vehicle informatiu del Pla de Govern al Territori, que aquest diumenge ha fet parada a Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de les Abadesses ha acollit una nova parada del vehicle informatiu del Pla de Govern al Territori, una iniciativa que recorre les diferents comarques de Catalunya per explicar les principals actuacions de l'Executiu. El punt informatiu s'ha instal·lat al passeig del Comte Guifré, on s'ha repartit material amb les actuacions previstes al Ripollès.
El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, acompanyat del delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha visitat el punt informatiu i ha destacat que «aquesta visita ens permet explicar les actuacions que impulsa el Govern, però també escoltar de primera mà les necessitats dels veïns i veïnes i incorporar-les a les polítiques públiques».
Entre les actuacions que el Govern impulsa al Ripollès destaquen les obres del pont del Carburo i la finalització del carril bici entre Ripoll i Setcases; la reforma de l'escorxador comarcal de Ripoll, amb una inversió de més de 600.000 euros; la construcció de 201 habitatges protegits; un programa de rehabilitació d'habitatges per fomentar l'arrelament i el repoblament en entorns rurals, i la selecció del Ripollès per desenvolupar el projecte d'integració social i sanitària.
En aquest sentit, Moreno ha remarcat que «volem reforçar la integració social i sanitària perquè les persones amb discapacitat i les persones en situació de dependència puguin disposar d'uns serveis més forts i coordinats al territori».
El Govern també preveu inversions en camins rurals, la millora d'escoles i instal·lacions esportives, l'acceleració del desplegament de la xarxa pública de fibra òptica i l'apropament dels serveis públics a la comarca mitjançant les oficines d'atenció ciutadana mòbils.
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