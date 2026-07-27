Baixen les ruptures matrimonials a les comarques gironines, però creixen els divorcis de mutu acord
Els jutjats gironins han registrat 353 demandes el primer trimestre del 2026, un 3,6% menys que l’any passat, mentre que els divorcis consensuats han passat de 225 a 253
Els jutjats de la província de Girona van registrar durant el primer trimestre del 2026 un total de 353 demandes de dissolució matrimonial, 13 menys que en el mateix període de l’any passat. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), això representa una baixada del 3,6% respecte de les 366 demandes que es van comptabilitzar entre gener i març del 2025.
La davallada, però, no és homogènia. Els divorcis han baixat en conjunt, però els de mutu acord han crescut. En total, els òrgans judicials gironins han rebut 336 demandes de divorci durant el primer trimestre d’aquest any, davant les 355 del mateix període del 2025. Són 19 menys, una caiguda del 5,4%.
Dins d’aquest total, els divorcis consensuats han passat de 225 a 253, és a dir, 28 més i un increment del 12,4%. En canvi, els divorcis no consensuats han caigut amb força: de 130 a 83, cosa que suposa 47 menys i una davallada del 36,2%.
Pel que fa a les separacions, la tendència és diferent. Els jutjats gironins n’han registrat 17 entre gener i març, davant les 11 del primer trimestre del 2025. Això representa 6 procediments més i un increment del 54,5%. Les separacions consensuades han passat de 8 a 12, un 50% més, mentre que les no consensuades han pujat de 3 a 5, un 66,7% més. En canvi, no s’ha registrat cap nul·litat matrimonial, igual que en el mateix període de l’any anterior.
Girona i Figueres
Per partits judicials, el de Girona continua essent la zona amb més divorcis de la província. Entre gener i març del 2026, els jutjats d’aquest partit judicial han registrat 100 demandes de divorci, davant les 110 del primer trimestre del 2025. Això suposa 10 menys i una baixada del 9,1%. Si s’hi afegeixen les separacions i les nul·litats, el total de dissolucions matrimonials al partit judicial de Girona ha passat de 113 a 101, un 10,6% menys.
El segon partit judicial amb més divorcis ha estat Figueres, amb 48 demandes el primer trimestre del 2026. En aquest cas, la baixada és més marcada, ja que l’any passat se n’havien registrat 61. La diferència és de 13 divorcis menys, un descens del 21,3%. En el conjunt de dissolucions matrimonials, Figueres ha passat de 62 a 51, un 17,7% menys.
En canvi, Blanes i la Bisbal d’Empordà han registrat increments. A Blanes, els divorcis han passat de 30 a 40, és a dir, 10 més i un augment del 33,3%. En el total de dissolucions, el creixement encara és més accentuat: de 32 a 47, un 46,9% més. A la Bisbal d’Empordà, els divorcis han pujat de 40 a 47, un increment del 17,5%, i el total de dissolucions matrimonials també ha passat de 40 a 47.
A Santa Coloma de Farners, les dades es mantenen força estables. Els divorcis han baixat lleugerament, de 51 a 49, un 3,9% menys, però el total de dissolucions ha crescut de 54 a 55, un 1,9% més, perquè hi ha hagut més separacions. En concret, aquest partit judicial ha passat de 3 a 6 separacions.
A la resta de partits judicials, la tendència majoritària és a la baixa. Sant Feliu de Guíxols ha passat de 24 a 19 divorcis, un 20,8% menys, i de 25 a 19 dissolucions, un 24% menys. Olot ha baixat de 21 a 16 divorcis, amb una caiguda del 23,8%, i de 22 a 16 dissolucions, un 27,3% menys. Ripoll ha passat de 12 a 11 divorcis, un descens del 8,3%, mentre que Puigcerdà s’ha mantingut igual, amb 6 divorcis tant el primer trimestre del 2025 com el del 2026.
Més procediments pactats
Les dades del CGPJ també mostren un canvi en la composició dels procediments familiars. La baixada es concentra sobretot en els casos no consensuats, tant en divorcis com en modificacions de mesures i assumptes de guarda, custòdia i aliments.
En les modificacions de mesures derivades de separacions i divorcis, els jutjats gironins han registrat 124 demandes el primer trimestre del 2026, davant les 169 del mateix període del 2025. Són 45 menys, una caiguda del 26,6%. Però aquí també hi ha una diferència clara entre els procediments pactats i els contenciosos. Les modificacions consensuades han passat de 56 a 65, un 16,1% més, mentre que les no consensuades han caigut de 113 a 59, és a dir, 54 menys i un descens del 47,8%.
Una tendència similar es veu en els procediments de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials. En total, se n’han registrat 194 durant el primer trimestre del 2026, davant els 221 de l’any passat. La diferència és de 27 menys, un 12,2% de baixada. Les demandes consensuades han augmentat de 112 a 125, un 11,6% més, mentre que les no consensuades han baixat de 109 a 69, una caiguda del 36,7%.
Ruptures de parelles estables
A banda de les dissolucions matrimonials, els jutjats gironins també han registrat un increment de les ruptures de parelles estables, un procediment específic per a parelles no casades. Durant el primer trimestre del 2026 se n’han presentat 13 demandes, davant les 6 del mateix període del 2025. Això suposa 7 més i un augment del 116,7%.
La pujada es concentra sobretot en les ruptures de parella estable consensuades, que han passat de 3 a 11 en un any. Són 8 més, un increment del 266,7%. En canvi, les ruptures no consensuades han baixat lleugerament, de 3 a 2, és a dir, una menys i una caiguda del 33,3%.
Baixada més suau que a l'Estat
La caiguda registrada a les comarques gironines és més moderada que la del conjunt de l’Estat. Segons el Consell General del Poder Judicial, els òrgans judicials espanyols van registrar entre gener i març del 2026 un total de 20.832 demandes de dissolució matrimonial, un 14,1% menys que en el primer trimestre del 2025.
A tot l’Estat també van baixar tots els tipus de demandes de dissolució matrimonial. Els divorcis no consensuats van caure un 26,9%, fins a 6.904 demandes, mentre que els divorcis consensuats van baixar un 5,5%, fins a 13.186. Les separacions no consensuades van retrocedir un 30,3%, fins a 177, i les separacions consensuades van baixar un 3,5%, fins a 549. Les nul·litats matrimonials van passar de 19 a 16, un 15,8% menys.
En el conjunt de Catalunya, les dissolucions matrimonials també han baixat amb més intensitat que a Girona. Les quatre províncies catalanes van sumar 3.364 demandes el primer trimestre del 2026, davant les 4.018 del mateix període del 2025. Això suposa 654 menys i una caiguda del 16,3%. Els divorcis van passar de 3.883 a 3.242, un 16,5% menys, mentre que les separacions van baixar de 133 a 122, un 8,3% menys.
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