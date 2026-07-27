La CUP aposta per una vinyeta a l'AP-7 per als vehicles no matriculats a Catalunya
El diputat Dani Cornellà afirma que qui ha d'assumir el cost per mantenir la xarxa viària "són els turistes i les empreses que utilitzen les nostres carreteres"
La CUP insisteix en aplicar una vinyeta a l'AP-7 per als vechiles no matriculats a Catalunya. La proposta arriba després que la setmana passada el Parlament aprovés estudiar la implantació d'una vinyeta per a les vies d'alta capacitat. La formació ha recordat que fa temps que defensa aquesta idea i ha reivindicat "la necessitat d'anar un pas més enllà".
En un comunicat, la CUP destaca que ara fa un any ja va portar al Parlament una moció sobre mobilitat sostenible, aprovada per la cambra, que instava el Govern a exigir el traspàs de la titularitat de l’AP-7 i l’AP-2 per poder estudiar la implantació d’un sistema de pagament per ús adreçat a les empreses de transport i als vehicles turístics no matriculats a Catalunya. "Els catalans ja paguem els impostos corresponents per mantenir la xarxa viària. Qui ha d’assumir aquest cost són els turistes i les empreses que utilitzen les nostres carreteres sense estar matriculats a Catalunya", ha afirmat el diputat Dani Cornellà.
La formació planteja que els ingressos derivats d’aquest sistema es destinin, d’una banda, al manteniment de les autopistes i, de l’altra, a reforçar la inversió en la xarxa ferroviària catalana. "La consellera Sílvia Paneque, malgrat tenir un mandat del Parlament en aquest sentit, no ha desenvolupat cap actuació. Esperem que ara, després d’una nova votació en la mateixa línia, el Govern estudiï i implementi aquestes mesures, tot i que som escèptics", ha afegit el diputat.
Finalment, la CUP insisteix en "la necessitat d’un canvi de paradigma en la planificació de les infraestructures viàries". La formació defensa abandonar "un model centrat en el vehicle privat" per avançar "cap a una mobilitat que prioritzi un transport públic més accessible, segur, confortable i eficient, que representi una alternativa real per als ciutadans i faci front a l’actual saturació de la xarxa de carreteres".
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