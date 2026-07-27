L'IDIBGI incorpora una de les tecnologies d'imatge mèdica més avançades del món per impulsar la recerca biomèdica
Permet obtenir imatges amb més del doble de resolució, redueix la radiació i obre la porta a nous estudis poblacionals
L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) incorpora un nou equip de Tomografia Computada (TC) Photon Counting, una tecnologia d'última generació considerada un dels avenços més importants dels darrers anys en l'àmbit de la imatge mèdica. L'equip permet obtenir imatges amb més del doble de resolució, redueix la radiació i obre la porta a nous estudis poblacionals. Segons informa l'IDIBGI, l'aparell proporcionarà noves eines per desenvolupar biomarcadors, impulsar la intel·ligència artificial aplicada a la salut i avançar cap a una medicina més precisa i personalitzada. L'IDIBGI serà el primer centre de recerca de l'Estat en comptar amb aquesta tecnologia.
L'equip estarà al servei dels diferents grups de recerca de l'institut, fet que afavorirà projectes col·laboratius en múltiples especialitats biomèdiques. A més, es preveu que la nova infraestructura contribueixi a atraure talent, noves col·laboracions i projectes competitius tant d'àmbit estatal com internacional.
La directora de l'IDIBGI, Marga Nadal, ha destacat que el nou equip representa "una oportunitat extraordinària" per a la recerca biomèdica gironina. "És una tecnologia extraordinària, d'última generació, que ens obre un ventall de possibilitats que fins ara no podíem fer des del punt de vista de la imatge mèdica, el diagnòstic i els tractaments", ha afirmat. També assenyala que reforça el posicionament de la recerca gironina en l'àmbit de la imatge mèdica i és una "gran oportunitat" de cara al nou Campus de Salut, sobretot per a la captació i retenció de talent i per poder participar de projectes transfronterers
Per la seva part, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha ressaltat al comunicat que la inversió permetrà a l'IDIBGI consolidar el seu creixement i "fer un salt qualitatiu" en les seves infraestructures per donar resposta a la demanda dels investigadors i "consolidar el lideratge" en recerca biomèdica.
L'IDIBGI ha pogut adquirir el TC Photon Counting gràcies a un ajut per a l'adquisició d'equipament cientificotècnic finançat per l'Agència Estatal d'Investigació, del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats; pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i a l'ajut singular del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per a la realització del projecte 'Ampliació d'espais i tecnologies per impulsar l'accés dels pacients gironins a teràpies de frontera'. L'IDIBGI també ha rebut el suport econòmic del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
El concurs públic per la compra d'aquest equipament ja s'ha resolt, i es preveu la seva instal·lació aquesta tardor al Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Santa Caterina de Salt, gestionat per l'IDI, que assumirà la gestió operativa de la infraestructura. Així mateix, els professionals de l'IDI.Girona que formen part del grup d'Imatge Mèdica de l'IDIBGI col·laboraran i lideraran diferents projectes relacionats amb aquesta nova tecnologia.
En aquest context, l'IDIBGI i l'IDI han signat un acord per a la posada en marxa d'una plataforma cientificotècnica conjunta destinada al disseny metodològic de l'ús avançat del TC Photon Counting, la definició de protocols d'adquisició i anàlisi d'imatge, l'anàlisi quantitativa avançada i el tractament de dades, la validació clínica en un entorn assistencial controlat i l'avaluació de possibles desenvolupaments basats en intel·ligència artificial. La col·laboració comptarà amb una comissió tècnica conjunta, amb representació científica de l'IDIBGI i clínica de l'IDI, per fer-ne el seguiment i la validació dels resultats.
Tecnologia innovadora
Es tracta d'una tecnologia que representa un canvi substancial respecte als equips de TC convencionals (també coneguts habitualment com a TAC). La principal innovació es troba en els detectors que reben els fotons de raigs X després d'interaccionar amb el cos i que permeten reconstruir la imatge. En els sistemes de TC convencionals, aquests detectors transformen primer els raigs X en llum i després en senyal elèctric, un procés que integra la informació de múltiples fotons i que comporta una pèrdua parcial de dades.
La tecnologia Photon Counting elimina aquest pas intermedi: els detectors són capaços de comptar directament cada fotó i analitzar-ne l'energia de manera individual. Això permet aprofitar molta més informació de cada exploració, obtenir imatges amb una resolució molt superior i reduir el soroll de la imatge i disminuir la dosi de radiació necessària. A més, l'anàlisi de l'energia dels fotons de raig X permet obtenir informació espectral sobre la composició dels teixits, fet que obre noves oportunitats per desenvolupar biomarcadors i eines d'intel·ligència artificial aplicades al diagnòstic i la medicina de precisió.
L'IDIBGI ressalta que la incorporació d'aquest equipament obrirà noves oportunitats per a la recerca biomèdica en àmbits molt diversos i beneficiarà tots els grups de recerca. Un exemple és l'àrea cardiovascular, perquè permetrà estudiar amb més precisió les artèries coronàries, unes estructures especialment difícils d'analitzar per la seva petita mida i el seu moviment constant. La millora en resolució permetrà obtenir imatges amb un nivell de detall sense precedents i visualitzar estructures que fins ara només es podien avaluar mitjançant procediments invasius.
En oncologia, la tecnologia Photon Counting permetrà caracteritzar millor els tumors gràcies a una anàlisi més detallada de les textures i la composició dels teixits. Aquesta capacitat pot contribuir al desenvolupament de nous biomarcadors d'imatge i a models predictius basats en intel·ligència artificial.
També preveuen un impacte rellevant en àmbits com les malalties respiratòries, l'estudi de l'os i les articulacions o les patologies de l'oïda interna, on la visualització d'estructures molt petites és especialment important. Alhora, la reducció significativa de la dosi de radiació contribuirà a millorar la seguretat dels pacients.
Biobanc d'imatge
Un dels objectius de l'IDIBGI associats a la nova infraestructura serà la creació d'un biobanc d'imatge per esdevenir un referent en imatge mèdica. D'aquesta manera, serà possible posar a disposició de la comunitat científica les imatges obtingudes amb aquesta nova tecnologia, permetent un major impacte en la millora del diagnòstic de moltes patologies i noves estratègies de detecció precoç de malalties.
La combinació d'una menor dosi de radiació i una capacitat més elevada de caracterització dels teixits també obre la porta a facilitar, en el futur, noves aproximacions al cribratge de patologies com el càncer de pulmó o, fins i tot, la detecció precoç de malalties com l'osteoporosi, aprofitant exploracions realitzades per altres motius clínics.
Amb aquesta aliança, l'IDIBGI i l'IDI reafirmen el seu compromís conjunt d'avançar cap a una medicina més precisa i personalitzada, posant la innovació tecnològica i la recerca al servei de la millora de l'atenció a les persones.
El cap de recerca en Imatge Mèdica de l'IDIBGI i director clínic territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l'IDI.Girona, Víctor Pineda, subratlla que disposar d'un TC Photon Counting és una "oportunitat extraordinària": "Ens permetrà treballar amb una de les tecnologies més avançades del món en imatge mèdica, generar nou coneixement i situar Girona en una posició de lideratge en aquest camp de recerca".
La cap de laboratoris i plataformes de l'IDIBGI, Ester Quintana, remarca que, ser el primer centre de l'Estat a incorporar aquesta tecnologia, situa l'IDIBGI en una "posició diferencial" en l'àmbit de la recerca. "Aquest equipament ens permetrà oferir als nostres equips investigadors unes capacitats experimentals que actualment són excepcionals, fet que ens possibilitarà ampliar les capacitats de recerca del centre i donar suport a projectes cada vegada més competitius i innovadors", ha conclòs.
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