L'impacte dels incendis en la salut mental i eines per afrontar-ho
El dol col·lectiu davant els incendis es pot mitigar compartint les experiències i empatitzant amb els afectats, segons el president del col·legi de psicòlegs de Girona
Claudia Reyner Ruiz
La situació que es viu aquests dies, amb diversos incendis actius, confinaments, evacuacions i un elevat nivell d'alerta, està generant preocupació entre la població.
El president del Col·legi de Psicòlegs de Girona, Àngel Guirado, explica que els incendis afecten de manera diferent a cada persona. Així i tot, el psicòleg afirma que, més enllà de les pèrdues físiques, la majoria presenta un estat d’alerta causat per l’impacte psicològic associat a la catàstrofe.
D'altra banda, Montse Serra, psicòloga clínica a Sarrià de Ter, confirma que els casos de pacients afectats per les catàstrofes han anat en augment en les últimes setmanes. Alguns pacients tenen dificultats per dormir, somnis recurrents i reben sobreinformació, recalca Serra. En aquests casos, algunes de les eines que recomanen utilitzar ambdós psicòlegs inclouen parlar amb persones properes, no deixar de banda rutines, enregistrar les pèrdues per facilitar-ne el processament, evitar la hipervigilància, buscar espais segurs i, en cas de ser necessari, demanar ajuda professional.
El dol en infants
Si bé els adults principalment viuen l’experiència des de la racionalitat, els infants, com diu Guirado, tenen un "pensament màgic que els permet viure les situacions des de la imaginació". Tot i això, aquests efectes tan traumàtics poden tenir repercussions en el seu futur. Segons el psicòleg, els nens i nenes es troben en procés de construcció de la seva capacitat intel·lectual i, per tant, de la maduració del seu sistema nerviós, fet que fa que algunes de les conseqüències els puguin perjudicar en la gestió emocional i en la creació de noves sinapsis neuronals. En aquest context, és important que el pas del temps i la teràpia permetin "posar sentit a les vivències".
Afectació indirecta
Montse Serra, explica que d'ençà que hi ha l’estat d’alarma han sorgit casos de pacients aliens als incendis preocupats per aquests. “Encara que el motiu principal de la visita sigui un altre, hi ha persones que expressen por, incertesa o dificultats per desconnectar del que està passant, fins i tot sense haver estat afectades directament pels incendis”, subratlla la psicòloga.
"Jo crec que el dol tant pot ser individual com col·lectiu", afegeix Guirado, "i quan parlem del dol col·lectiu parlem del dol que compartim amb els altres". El psicòleg apunta que una manera de compartir-lo és escoltant i entenent com altres persones viuen la situació. Això fa que, d’alguna manera, encara que sigui per empatia, tots arribem a patir aquest dol. A més, "en fer-ho en col·lectivitat compartim el problema i tendim a diluir aquest dol individual. És per això que compartir és tan important", afegeix Guirado.
Els psicòlegs recomanen seguir les pautes de l’administració, protegir-se, prioritzar les accions preventives i eliminar conductes de risc.
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