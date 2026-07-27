La Molina modernitza La Placeta amb nous itineraris accessibles i rehabilitarà l’aparcament del Pedró
S’han renovat més de 1.700 metres quadrats de paviment i aquest estiu s’actuarà sobre una superfície de 6.500 metres quadrats per millorar el ferm i el drenatge
L’estació de muntanya de La Molina ha incorporat nous itineraris accessibles a La Placeta per facilitar la mobilitat entre el club social, el restaurant El Bosc i la zona de la piscina. L’actuació, impulsada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha inclòs la construcció de rampes, la reordenació dels accessos i la renovació de més de 1.700 metres quadrats de paviment. Els treballs han permès eliminar barreres arquitectòniques i millorar els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda en un dels principals espais de serveis d’Alp 2500. La Placeta és també un punt habitual per a la celebració d’activitats esportives, culturals i socials.
El projecte ha inclòs la modernització dels serveis soterrats i la instal·lació de nous punts de llum LED d’alta eficiència energètica. També s’hi han executat treballs d’enjardinament adaptats a les condicions climàtiques de l’alta muntanya. Per integrar la intervenció en l’entorn natural, els murs de contenció s’han construït amb gabions de pedra, una solució que permet reduir l’impacte visual de les noves infraestructures.
Renovació de l’aparcament del Pedró
D’altra banda, Ferrocarrils rehabilitarà aquest estiu l’aparcament del Pedró, situat al costat de la carretera BV-4031. L’actuació es farà sobre una superfície aproximada de 6.500 metres quadrats i té com a objectiu millorar l’estat del ferm, la circulació dels vehicles i la gestió de les aigües pluvials. Els treballs inclouran el fresatge de l’asfalt existent, la reparació de les zones degradades, l’eliminació de deformacions i esquerdes i l’estesa d’una nova capa asfàltica.
El projecte també preveu construir un nou sistema de drenatge amb cunetes de formigó, baixants amb emmacat de pedra i connexions amb els elements ja existents. L’objectiu és evitar acumulacions d’aigua i preservar el bon estat del paviment. Per ordenar la mobilitat dins del recinte, es crearan dos accessos diferenciats i s’instal·larà nova senyalització horitzontal i vertical. També es col·locaran balises entre l’aparcament i la carretera adaptades a les condicions de vialitat hivernal, així com una barrera de control d’accés en un dels camins adjacents.
Activitats d’estiu
La Molina també ha posat en funcionament els principals equipaments de la temporada d’estiu, entre els quals hi ha el telecadira Cap de Comella, la piscina climatitzada i les activitats aquàtiques de la zona del Llac.
En aquest espai es poden llogar caiacs, patinets d’aigua, bicicletes aquàtiques i bicicletes elèctriques infantils. La zona també disposa d’un circuit esportiu, una activitat de disc golf i un establiment de restauració. La piscina climatitzada, situada a 1.650 metres d’altitud al costat del restaurant El Bosc, estarà oberta fins al 30 d’agost, d’onze del matí a set de la tarda.
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