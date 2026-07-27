Salut finança tres projectes comunitaris a Girona, Palafrugell i la Garrotxa
Les iniciatives han estat impulsades pels equips d’atenció primària de Montilivi, Palafrugell i la Vall d’en Bas i podran rebre fins a 12.500 euros cadascuna
El Departament de Salut ha seleccionat tres projectes impulsats per equips d’atenció primària de les comarques gironines dins un programa d’ajuts destinat a reforçar la salut comunitària.
Els tres programes formen part dels 21 projectes premiats arreu de Catalunya, que rebran en conjunt 246.323 euros. Cada iniciativa seleccionada podrà obtenir un ajut de fins a 12.500 euros, tot i que Salut no ha detallat la quantitat concreta assignada a cadascuna.
La convocatòria busca reforçar projectes que contribueixin a millorar la salut de la població des de l’àmbit comunitari, més enllà de l’atenció dins la consulta mèdica. Les iniciatives han de tenir en compte criteris d’equitat, perspectiva de gènere, diversitat cultural i reducció de les desigualtats en salut.
Un dels projectes seleccionats, Erèmia Jove, se centra en la promoció de xarxes comunitàries i en la prevenció i la resposta a la soledat entre adolescents i joves de la Garrotxa. El programa està impulsat des de l’EAP La Vall d’en Bas.
També ha estat seleccionat Fem Salut, promogut per l’equip d’atenció primària de Montilivi, a Girona, que se centra en la prevenció d'hàbits saludables i la prevenció de l'obesitat, principalment. Finalment, també s'ha seleccionat Teixint Salut, de l’EAP Palafrugell.
Projectes consolidats i de nova creació
Del conjunt dels 21 programes que han rebut finançament, 14 ja estaven consolidats al territori i set són de nova creació. L’objectiu és donar continuïtat a iniciatives que ja treballen amb la comunitat i facilitar que se’n posin en marxa de noves.
Els projectes seleccionats aborden problemàtiques com la solitud no volguda, el racisme, la violència masclista, el benestar emocional, l’activitat física o l’obesitat infantil. Salut destaca especialment la col·laboració entre professionals sanitaris, institucions, entitats i ciutadania.
La Direcció Estratègica d’Atenció Primària i Comunitària defensa que l’acció comunitària és una eina per avançar cap a un model assistencial “més proper, preventiu i orientat a les persones”. El programa vol consolidar una atenció primària arrelada al territori i amb capacitat per actuar sobre els factors socials que afecten la salut.
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