Aquests són els concerts de les Festes del Tura d’Olot 2026: artistes, dies i horaris
The Tyets, Ginestà, La Ludwig Band, Teràpia de Shock i Di-versiones formen part d’una programació amb una cinquantena d’actuacions del 4 al 8 de setembre
Les Festes del Tura d’Olot 2026 se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d’actuacions musicals. The Tyets, Ginestà, La Ludwig Band, Teràpia de Shock, Dani Nel·lo, Di-versiones, La Rodona, Serko i Dan Peralbo i el Comboi són alguns dels artistes confirmats.
Els concerts es repartiran principalment entre el Firal, la plaça Major, la plaça Campdenmàs i el passeig de la Muralla. Aquests són els principals noms, dies, horaris i escenaris anunciats.
Divendres 4 de setembre
- Teràpia de Shock: 22.30 h · El Firal. El grup obrirà l’escenari principal de les Festes del Tura en el marc de la gira amb què commemora els vint anys del seu naixement i el desè aniversari del comiat del 2016.
- Moguda Olotina: 1 h · Plaça Major. La proposta recuperarà la música i l’ambient de les nits olotines dels anys noranta.
- Santa Mandra: 2 h · El Firal. La formació serà l’encarregada de tancar la primera nit a l’escenari principal.
- Astrio: El grup també formarà part de la programació de divendres. La banda va reprendre l’activitat l’any passat després d’uns set anys sense actuar.
Dissabte 5 de setembre
El dissabte serà el dia amb més oferta musical, amb un total de quinze actuacions.
- Orquestra Di-versiones: 21.30 h · El Firal
- Els Renameds: 22.30 h · Plaça Major
- La Norantada: 23 h · Passeig de la Muralla
- Svetlana: 00 h · El Firal
- Dani Nel·lo: 00.45 h · Plaça Major
El saxofonista i compositor arribarà a Olot amb quatre dècades de trajectòria. Ha format part de Los Rebeldes i ha liderat projectes com Nel·lo i La Banda del Zoco i Los Mambo Jambo.
Diumenge 6 de setembre
- The Tyets: 22 h · El Firal. El duet del Maresme protagonitzarà un dels concerts més destacats de les Festes del Tura.
- La Rodona: 23 h · Plaça Major. La formació celebrarà cinquanta anys d’història. Va ser una de les orquestres més populars de les comarques gironines i una habitual de les festes majors de la Garrotxa.
- La Ludwig Band: 23.30 h · El Firal
- Singer Wolves: 1 h · Plaça Campdenmàs La proposta portarà la música electrònica a un dels escenaris nocturns de la festa major.
- Dan Peralbo i el Comboi: 1.30 h · El Firal
- Ball de l’Hora: 2 h · Carrer Baix del Tura
Dilluns 7 de setembre
- Els Rancis: 23.15 h · Passeig de la Muralla
- Ginestà: 23.30 h · El Firal. El duet serà un dels principals reclams de la penúltima nit de les Festes del Tura.
- Serko: 1.30 h · El Firal
Altres actuacions musicals
La programació també arribarà a la Sala Torín i als claustres del Carme, que acolliran concerts, balls de saló i havaneres. Entre les actuacions anunciades hi ha:
- Orquestra Montgrins: Concert de festa major
- Pa d’Àngel: Ball de saló
- Blue Moon: Ball de saló
- Mil Notes: Ball de saló
- Clara Bonfill: Havaneres
Una cinquantena de concerts
La programació musical forma part dels 122 actes previstos per a les Festes del Tura. L’Ajuntament d’Olot donarà a conèixer la resta de les activitats durant les pròximes setmanes. El programa complet arribarà a les cases a mitjans d’agost amb un format renovat impulsat per l’Àrea de Festes.
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