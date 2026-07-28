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Aquests són els concerts de les Festes del Tura d’Olot 2026: artistes, dies i horaris

The Tyets, Ginestà, La Ludwig Band, Teràpia de Shock i Di-versiones formen part d’una programació amb una cinquantena d’actuacions del 4 al 8 de setembre

Imatge d'arxiu d'un concert multitudinari per Festes del Tura d'Olot.

Imatge d'arxiu d'un concert multitudinari per Festes del Tura d'Olot. / Ajuntament d'Olot

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Olot

Les Festes del Tura d’Olot 2026 se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d’actuacions musicals. The Tyets, Ginestà, La Ludwig Band, Teràpia de Shock, Dani Nel·lo, Di-versiones, La Rodona, Serko i Dan Peralbo i el Comboi són alguns dels artistes confirmats.

Els concerts es repartiran principalment entre el Firal, la plaça Major, la plaça Campdenmàs i el passeig de la Muralla. Aquests són els principals noms, dies, horaris i escenaris anunciats.

Divendres 4 de setembre

  • Teràpia de Shock: 22.30 h · El Firal. El grup obrirà l’escenari principal de les Festes del Tura en el marc de la gira amb què commemora els vint anys del seu naixement i el desè aniversari del comiat del 2016.
  • Moguda Olotina: 1 h · Plaça Major. La proposta recuperarà la música i l’ambient de les nits olotines dels anys noranta.
  • Santa Mandra: 2 h · El Firal. La formació serà l’encarregada de tancar la primera nit a l’escenari principal.
  • Astrio: El grup també formarà part de la programació de divendres. La banda va reprendre l’activitat l’any passat després d’uns set anys sense actuar.

Dissabte 5 de setembre

El dissabte serà el dia amb més oferta musical, amb un total de quinze actuacions.

  • Orquestra Di-versiones: 21.30 h · El Firal
  • Els Renameds: 22.30 h · Plaça Major
  • La Norantada: 23 h · Passeig de la Muralla
  • Svetlana: 00 h · El Firal
  • Dani Nel·lo: 00.45 h · Plaça Major

El saxofonista i compositor arribarà a Olot amb quatre dècades de trajectòria. Ha format part de Los Rebeldes i ha liderat projectes com Nel·lo i La Banda del Zoco i Los Mambo Jambo.

Diumenge 6 de setembre

  • The Tyets: 22 h · El Firal. El duet del Maresme protagonitzarà un dels concerts més destacats de les Festes del Tura.
  • La Rodona: 23 h · Plaça Major. La formació celebrarà cinquanta anys d’història. Va ser una de les orquestres més populars de les comarques gironines i una habitual de les festes majors de la Garrotxa.
  • La Ludwig Band: 23.30 h · El Firal
  • Singer Wolves: 1 h · Plaça Campdenmàs La proposta portarà la música electrònica a un dels escenaris nocturns de la festa major.
  • Dan Peralbo i el Comboi: 1.30 h · El Firal
  • Ball de l’Hora: 2 h · Carrer Baix del Tura

Dilluns 7 de setembre

  • Els Rancis: 23.15 h · Passeig de la Muralla
  • Ginestà: 23.30 h · El Firal. El duet serà un dels principals reclams de la penúltima nit de les Festes del Tura.
  • Serko: 1.30 h · El Firal

Altres actuacions musicals

La programació també arribarà a la Sala Torín i als claustres del Carme, que acolliran concerts, balls de saló i havaneres. Entre les actuacions anunciades hi ha:

  • Orquestra Montgrins: Concert de festa major
  • Pa d’Àngel: Ball de saló
  • Blue Moon: Ball de saló
  • Mil Notes: Ball de saló
  • Clara Bonfill: Havaneres

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Una cinquantena de concerts

La programació musical forma part dels 122 actes previstos per a les Festes del Tura. L’Ajuntament d’Olot donarà a conèixer la resta de les activitats durant les pròximes setmanes. El programa complet arribarà a les cases a mitjans d’agost amb un format renovat impulsat per l’Àrea de Festes.

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