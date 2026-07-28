Un estudi a Trueta i Santa Caterina demostra que el cribratge d'hepatitis B i C a urgències augmenta la detecció precoç
Evidencia que la incorporació automàtica del cribratge als circuits assistencials multiplica per vuit la cobertura
Un estudi fet als hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt, publicat recentment a la prestigiosa revista científica Infectious Diseases of Poverty, demostra que el cribratge oportunista de les hepatitis víriques B i C als serveis d'urgències permet diagnosticar moltes infeccions que no s'havien pogut detectar prèviament. La recerca evidencia també que la incorporació automàtica d'aquest cribratge als circuits assistencials multiplica per vuit la cobertura i facilita el diagnòstic precoç i l'accés al tractament, reforçant el paper dels serveis d'urgències amb l'objectiu d'eliminar aquestes infeccions com a problema de salut pública l'any 2030.
L'estudi es basa en el cribratge realitzat entre l'octubre de 2023 i el gener de 2024 als serveis d'urgències dels dos hospitals. En total, van fer el cribratge a 2.000 persones adultes que, per motius assistencials, requerien una analítica a la sang.
Entre un 40 i un 70% de les persones que presenten aquest tipus de malalties hepàtiques ho desconeixen, ja que els símptomes i efectes no es noten fins que la malaltia està en un estat avançat i ja ha provocat danys hepàtics que poden derivar en hepatitis crònica, cirrosi o càncer.
La prova, incorporada a les analítiques amb el consentiment del pacient, diagnostica casos positius entre la població general, que desconeix ser portadora d'hepatitis. Es complementa així la cerca activa de diagnòstics en població amb més factors de risc com poden ser les persones drogodependents (infecció per compartir xeringues), aquelles que practiquen sexe sense protecció o col·lectius migrants que provenen de països amb alta prevalença, entre altres.
L'objectiu de l'estudi ha estat una cerca activa per aflorar la detecció de casos. Hi han participat els serveis d'urgències, professionals del servei de l'aparell digestiu, del laboratori clínic territorial i de l'IDIBGI. Segons remarquen els responsables de l'estudi, moltes persones que formen part de col·lectius vulnerables no solen anar als centres d'atenció primària però sí als serveis d'urgències, de manera que és aquí on es pot detectar el virus i començar el tractament.
L'hepatitis C té a l'estat espanyol una prevalença d'infecció activa del 0,22% a la població i entre un 0,2 i 0,4% l'hepatitis B. Amb l'estudi, han analitzat la presència d'infecció activa a 2.000 pacients, obtenint una prevalença molt superior, del 0,55% per l'hepatitis C i un 1% de l'hepatitis B –gairebé tres cops superior a la registrada a la població general-, i molt més alta en col·lectius vulnerables.
L'estudi també demostra que l'hepatitis C és més freqüent en homes, amb una prevalença del 0,83%, mentre que en dones és del 0,22%, essent superior entre els pacients entre 51-60 anys (1,17%). La prevalença de l'hepatitis B també és superior en homes (1,22% homes i 0,77% dones).
L'estudi, elaborat per Javier Pamplona, digestòleg de l'Hospital Santa Caterina; Carme López, cap del servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Trueta i el Santa Caterina i Robert Carreras, investigador del grup de malalties digestives i microbiotica de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), ha demostrat que un cribratge d'hepatitis B i C als serveis d'urgències permet diagnosticar pacients que desconeixen la infecció, derivant al seu especialista pel seu tractament amb l'objectiu d'erradicar la infecció per hepatitis B i C com un problema de salut pública.
La detecció precoç
Catalunya disposa des del 2018 de programes de prevenció i control de l'hepatitis C i la guia de cribado de hepatitis C del Ministeri de Sanitat, per al diagnòstic de les persones en situacions o exposicions de risc, en les quals la prevalença és més elevada. A les comarques gironines, també han treballat diferents programes efectius per diagnosticar aquests pacients, com el programa Girona 0, liderat per la doctora Carme López, cap del servei de digestologia dels hospitals Santa Caterina i Josep Trueta, per cribrar pacients atesos als centres especialitzats de salut mental, i de centres d'atenció i seguiment a les drogodependències, així com dels centres d'atenció primària.
Gràcies a cribratges com aquests i aconseguint un diagnòstic precoç en la infecció per VHC i VHB, s'obté un gran benefici, tant des del punt de vista del pacient com de la salut pública, enfocat a reduir el risc de contagi, trencar la cadena de transmissió i disminuir les taxes de complicacions i de mortalitat que encara existeixen associades a aquest tipus.
El 28 de juliol és el dia Mundial contra l'Hepatitis que té per objectiu conscienciar sobre les hepatitis víriques, que inflamen el fetge i causen malalties hepàtiques greus i el càncer de fetge.
L'estratègia mundial de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aprovada per tots els estats membres, té per objectiu reduir el 2030 en un 90% les noves infeccions per les hepatitis B i C, reduir en un 65% les defuncions per cirrosis i càncer de fetge, diagnosticar almenys el 90% dels casos d'hepatitis B i C i tractar almenys el 80% de les persones que pateixen aquestes malalties.
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