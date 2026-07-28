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Un home llança objectes i dispara amb una arma d’aire comprimit contra la comissaria d’Olot i intenta agredir els agents locals

Els policies van localitzar l’home al seu domicili, el van reduir, i li van intervenir diverses armes d’aire comprimit, esprais i droga

Les armes d'aire comprimit requisades a Olot.

Les armes d'aire comprimit requisades a Olot. / ajuntament d'Olot

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Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

La Policia Municipal d’Olot ha instruït diligències per un presumpte delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat a un home de 37 anys que hauria llançat objectes i disparat amb una arma d’aire comprimit contra les dependències policials. Quan els agents el van localitzar, l’home va intentar agredir-los, però va ser reduït sense que ningú resultés ferit.

Els fets van passar la matinada de diumenge 26 de juliol i van començar cap a dos quarts de cinc de la matinada quan l’home va llançar diversos objectes contra la façana de la comissaria de la Policia Municipal d’Olot i va abandonar el lloc.

Uns vint minuts més tard, una patrulla el va interceptar a partir de la descripció obtinguda mitjançant les càmeres de seguretat. Els agents el van denunciar pel llançament d’objectes contra l’edifici policial.

Al voltant de dos quarts de sis de la matinada, l’home va tornar a les dependències policials i hi va disparar amb una arma d’aire comprimit. La informació facilitada per un testimoni va permetre identificar-lo i la Unitat Operativa el va localitzar posteriorment al seu domicili.

Durant la intervenció, l’home va intentar agredir els agents, que el van reduir sense causar-li ferides ni resultar ferits. Com que es trobava molt alterat, la policia va activar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) perquè l’atengués, informa l'ajuntament.

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En el moment de la detenció, l’home portava un esprai de pebre i una escopeta d’aire comprimit. Els agents també li van intervenir altres armes d’aire comprimit, un segon esprai i substàncies estupefaents. L’home va ser traslladat a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.

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Un home llança objectes i dispara amb una arma d’aire comprimit contra la comissaria d’Olot i intenta agredir els agents locals

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