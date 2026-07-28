Les Festes de la Mare de Déu d’Agost de Banyoles tindran prop d'una quarantena d'activitats
De l’11 al 17 d’agost la celebració comptarà amb el Carnaval d’Estiu, concerts i altres propostes familiars
L’àrea de Festes de l’Ajuntament de Banyoles ha programat prop de 40 activitats en motiu de les Festes de la Mare de Déu d’Agost de Banyoles, que es faran de l’11 17 d’agost. Les propostes es concentraran a partir del cap de setmana amb el Carnaval d’Estiu que es farà el 14 d’agost. Un any més la implicació de més d’una dotzena d’entitats del municipi és clau per entendre l’àmplia i variada programació.
Miquel Cuenca, regidor de Festes ha destacat que “la coneguda com a “festa petita” fa anys que ja no ho és tant i és que en els últims anys hem viscut un creixement molt important en el nombre de propostes gràcies a la tasca conjunta de l’àrea de Festes i la implicació de diferents entitats. Aquest any arribem a una quarantena d’activitats, que hem hagut de compactar, però que manté l’essència de les Festes de la Mare de Déu d’Agost que té dos espais molt neuràlgics: el parc de La Draga i la plaça Major”.
Activitats per a tots els públics
El dimarts 11 d’agost l’Assaig Casteller a la fresca donarà el tret de sortida dels sis dies de les Festes de la Mare de Déu d’Agost 2026. El mateix dimarts es faran els concerts al Club Natació Banyoles que inclourà una sessió de DJ i l’actuació de l’Orquestra Di-versiones. El dijous 13 d’agost a les 8 del vespre tindrà lloc el Correfoc Txiqui, i el divendres 14 d’agost arribarà el plat fort de les Festes d’Agost, el Carnaval d’Estiu. Primer, de 7 de la tarda a 9 de la nit hi haurà el Carnaval familiar, que es desenvoluparà a l’aparcament del pavelló de la Draga i que inclourà la Festa Holi amb inflables d’aigua, tallers, servei de bar, zona de pícnic i Food Trucks. A partir de les 10 de la nit, al mateix emplaçament, es farà el Carnaval jove (12-16 anys). Tancaran la jornada els concerts del Carnaval d’Estiu que es farà al parc de la Draga amb les actuacions de Miquel del Roig, Brou i Bulma Beat.
Durant el cap de setmana del 14 al 16 d’agost serà quan es concentraran bona part de les propostes. Així el divendres 14, a més del Carnaval d’Estiu, es farà una audició de Sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles (plaça Major a 2/4 de 10 de la nit). L’endemà, el dissabte 15 d’agost, s’oferiran diversos espais de jocs i tallers per a tota la família.
Al matí arribarà la cercavila dels Bufant Fort Street Band, el Repic de Campanes al Monestir de Sant Esteve i l’Ofici Solemne de l’Assumpció de la Mare de Déu d’Agost. A 2/4 de 7 de la tarda hi haurà cercavila de gegants i capgrossos, que s’iniciarà des de la plaça del Monestir i que comptarà amb la participació dels Bufant Fort.
El dissabte, des de Museus de Banyoles es proposen dues visites guiades: la primera al Parc Neolític de la Draga (6 de la tarda) i la segona al Monestir de Sant Esteve (9 de la nit), una visita entorn del famós robatori de l’Arqueta de Sant Martirià. Tancaran el dia gran de les Festes d’Agost la programació de concerts de la plaça Major i el Correfoc Gran. Els concerts començaran a partir de les 9 de la nit comptarà amb: ‘Quico el Célio, el noi i el mut de Ferreries’ i la Cobla Jove de Reus. A continuació es donarà pas a ‘Les Que Faltaband’, i el punt i final anirà a càrrec de Celtic DJs.
Pel que fa al Correfoc Gran, començarà a les 10 de la nit des del carrer Muralla i acabarà a l’aparcament de Can Castanyer. A continuació es donarà pas al concert de DJTetenil fins a la 1 de la matinada. Xavi Casadevall, cap de l’àrea de Festes ha apuntat que “aquest any hem hagut de concentrar tota la programació en només 6 dies a causa que els festius ens han caigut en caps de setmana. Comptem amb un seguit de propostes que donen continuïtat al que hem fet els últims anys, apostant per una barreja de tradició, cultura i activitats familiars”.
Una dotzena de propostes més per tancar les festes
El diumenge 16 d’agost comptarà amb la 90a edició de la Fira del Cop d’Ull, la pedalada musical ‘Bici fressa’, en el que serà una volta a l’Estany en bicicleta, el ‘Vermut i Fressa’ amb Carlota Flâneur. A 2/4 d’11 del matí, l’Escola de Natura oferirà un taller familiar a partir de material de rebuig. La tarda de diumenge l’entitat T Tela tornarà a oferir la tarda de circ a la zona de la Pesquera Santa Rosa. De 5 de la tarda a 8 del vespre hi haurà taller de circ amb ‘Los Herreritas’, racó de lectura i concurs de puzles amb ‘La Mòbil’, i l’espectacle de clown i màgia ‘Gota’ de Txema Muñoz. En paral·lel, i també a l’entorn de l’Estany de Banyoles, es farà un concert de sardanes amb La Principal de Porqueres.
Durant tot el diumenge hi haurà jornada de portes obertes als Museus de Banyoles (Darder, Arqueològic, Centre d’Art, Monestir de Sant Esteve i Parc Neolític de la Draga) que es podran visitar dins de l’horari habitual d’obertura. Joventuts Musicals de Banyoles oferirà un concert de música clàssica amb Duo Diàleg, que es farà al Claustre del Monestir, i tancarà la jornada del diumenge el tradicional concert de La Montecarlo a la plaça de les Rodes. Les Festes d’Agost 2026 posaran el seu punt i final el dilluns 17 d’agost amb un altre clàssic, la cantada d’Havaneres de la plaça Xesco Boix amb Els Pescadors de l’Escala.
La programació inclou altres activitats paral·leles que es poden consultar al web festesbanyoles.cat. Les Festes d’Agost estan organitzades per l’Ajuntament de Banyoles, a través de l’àrea de Cultura, Patrimoni Cultural i Festes, i amb la participació i col·laboració de l’Agrupació de Barraques, l’Associació Banyoles Comerç i Turisme, bars i restaurants de la plaça Major, el Centre Excursionista de Banyoles, el Club Natació Banyoles, la Colla Castellera Esperxats de l’Estany, Colla de Gegants, Grallers i Capgrossos, la Comissió de festes del barri de Sant Pere, el Comitè de Banyolinades, l’Escola de Natura, el Foment de la Sardana, les Gàrgoles de Foc, Joventuts Musicals de Banyoles, Massa Fressa i TTEla Banyoles.
aquest any hem hagut de concentrar tota la programació en només 6 dies a causa que els festius ens han caigut en caps de setmana. Comptem amb un seguit de propostes que donen continuïtat al que hem fet els últims anys, apostant per una barreja de tradició, cultura i activitats familiars
La imatge gràfica de les festes ha anat a càrrec de Núria Jaén, que forma part de la Comissió de la Festa Major de Banyoles, la qual ha explicat que “la imatge i el cartell parteix d’una idea molt senzilla: els records que ens emportem, en aquest cas recordant el que anys enrere feia molta gent quan visitava llocs, que era enviar postals. Així aquest any hem escollit el segell postal com element protagonista perquè representa aquest gest de conservar i compartir un record i es converteix en el fil conductor de les diferents peces. En definitiva la proposta vol convertir aquestes festes en una col·lecció de moments per viure i rcordar i que cada persona que hi participi es pugui emportar i construir la seva pròpia postal”.
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