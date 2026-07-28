El Parlament sanciona Sílvia Orriols amb una amonestació pública per vulnerar el codi de conducta
És la resposta als comentaris de la presidenta d'Aliança Catalana, que va acusar la diputada d'ERC Najat Driouech de "normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic" per portar vel
La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts sancionar amb una amonestació pública la diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per infraccions de caràcter lleu per vulneració del codi de conducta. La cambra també ha fet dues amonestacions al diputat Joan Garriga de Vox.
La decisió conclou que van contravenir l'article 7 del codi de conducta, que dictamina que els diputats han de mantenir "en tot moment" una actitud "respectuosa" amb la resta de parlamentaris i amb la ciutadania, sense discriminació. Així ho expliquen fonts parlamentàries, que detallen que aquesta amonestació pública -que no comporta una sanció econòmica- es notificarà a les persones afectades, apareixerà al Butlletí Oficial del Parlament, constarà al dossier del diputat i es llegirà al pròxim ple.
El passat 14 de juliol, la comissió de l'Estatut del Diputat va resoldre com a "faltes lleus" els expedients oberts per possible vulneració del codi de conducta a Orriols i Garriga. En el cas de la líder d'Aliança Catalana, el procediment de verificació va començar -a petició d'ERC- després que acusés la diputada dels republicans Najat Driouech de "normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic" per portar vel.
Així mateix, a proposta de la comissió, la Mesa ha acordat informar els grups de la possibilitat de trametre al ministeri fiscal les manifestacions d’Orriols, ja que es podria considerar que contenen elements que podrien ser constitutius d’un eventual delicte d’odi.
Sobre Garriga hi havia dos expedients oberts: un per penjar cartells amb la inscripció 'Companys assassí' a les finestres dels seus despatxos, i un altre per les seves paraules del ple del 8 de maig del 2025 vinculant socialistes i prostitució.
Pel que fa a l’expedient relacionat amb la diputada de Vox, Júlia Calvet, la Mesa manté el criteri de la comissió i conclou que no ha comès cap infracció, ja que les manifestacions de la diputada estan emparades per la llibertat d’expressió. Per tant, no se li ha imposat cap sanció. El seu expedient, obert a instàncies del PSC-Units, es devia a una intervenció que va fer l'estiu passat a la Comissió de Polítiques de Joventut, on va acusar la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de "liderar un dels casos de corrupció més grans de la història d’aquest Parlament", en referència a la DGAIA.
És la segona vegada que la Mesa sanciona algun diputat per vulneració del codi, aprovat el juliol del 2016. El primer diputat sancionat va ser Francesc de Dalmases (JxCat), el 2022, amb una multa de 600 euros i una amonestació pública, després que esbronqués una periodista del programa de TV3 'FAQs'.
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