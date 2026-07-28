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Un repte solidari de 1.200 quilòmetres contra el càncer infantil travessa aquests dies les comarques gironines

Hugo Bravo recorre corrent el trajecte entre París i Sitges en 38 etapes i destina els diners recaptats a la Fundació Antonio Cabré

Hugo Bravo amb el cotxe de suport al seu pas per Vilademuls, aquest dimarts al matí.

Hugo Bravo amb el cotxe de suport al seu pas per Vilademuls, aquest dimarts al matí. / Pol Valero

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Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

El jove sitgetà Hugo Bravo Ollé travessa aquests dies les comarques gironines en el marc d’un repte esportiu i solidari que el porta a recórrer corrent més de 1.200 quilòmetres entre París i Sitges. Aquest dimarts se l’ha pogut veure a la zona de Vilamarí, al municipi de Vilademuls, durant una de les etapes del seu camí cap al sud.

Bravo, conegut a les xarxes socials com Hugo Runs the City, es va proposar completar el trajecte entre la capital francesa i la seva localitat natal en 38 etapes, amb una mitjana d’uns 33 quilòmetres diaris. La previsió inicial era sortir de París el 27 de juny i arribar a Sitges el 3 d’agost.

El desafiament, però, no té només una finalitat esportiva. El corredor ha impulsat una campanya de recaptació de fons contra el càncer infantil i destinarà els diners aconseguits a la Fundació Antonio Cabré, vinculada al col·legi Bon Soleil, on va estudiar. L’entitat col·labora en iniciatives relacionades amb la lluita contra el càncer en infants i joves.

La idea de tornar de París a Sitges corrent va sorgir durant una conversa amb un amic, tal com exposa a les xarxes socials. Després d’estudiar la viabilitat del recorregut, Bravo va dissenyar una ruta de més de mil quilòmetres que travessa França i entra a Catalunya per les comarques gironines abans de continuar en direcció a Sitges. Durant les etapes compta amb el suport d’un vehicle d’assistència que l’acompanya i li proporciona l’avituallament necessari per afrontar el trajecte.

El jove explica que va començar a córrer en una etapa personal complicada i que la pràctica esportiva es va convertir en una eina per millorar el seu benestar. Des d’aleshores, ha acumulat més de 550 dies corrent de manera ininterrompuda i ha construït una comunitat de milers de seguidors a través de les xarxes socials.

Durant el recorregut publica imatges i vídeos de les diferents etapes a través del perfil @hugorunsthecity, on documenta tant l’esforç físic com els paisatges, les dificultats i les trobades que es produeixen al llarg del camí. El seu objectiu és aprofitar la visibilitat del repte per sensibilitzar sobre la situació dels infants amb càncer i les seves famílies.

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La campanya solidària s’ha habilitat a través de la plataforma GoFundMe. Bravo defensa que cada aportació, independentment de l’import, contribueix a donar sentit als quilòmetres recorreguts i a donar visibilitat a la lluita contra el càncer infantil.

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