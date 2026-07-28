Un repte solidari de 1.200 quilòmetres contra el càncer infantil travessa aquests dies les comarques gironines
Hugo Bravo recorre corrent el trajecte entre París i Sitges en 38 etapes i destina els diners recaptats a la Fundació Antonio Cabré
El jove sitgetà Hugo Bravo Ollé travessa aquests dies les comarques gironines en el marc d’un repte esportiu i solidari que el porta a recórrer corrent més de 1.200 quilòmetres entre París i Sitges. Aquest dimarts se l’ha pogut veure a la zona de Vilamarí, al municipi de Vilademuls, durant una de les etapes del seu camí cap al sud.
Bravo, conegut a les xarxes socials com Hugo Runs the City, es va proposar completar el trajecte entre la capital francesa i la seva localitat natal en 38 etapes, amb una mitjana d’uns 33 quilòmetres diaris. La previsió inicial era sortir de París el 27 de juny i arribar a Sitges el 3 d’agost.
El desafiament, però, no té només una finalitat esportiva. El corredor ha impulsat una campanya de recaptació de fons contra el càncer infantil i destinarà els diners aconseguits a la Fundació Antonio Cabré, vinculada al col·legi Bon Soleil, on va estudiar. L’entitat col·labora en iniciatives relacionades amb la lluita contra el càncer en infants i joves.
La idea de tornar de París a Sitges corrent va sorgir durant una conversa amb un amic, tal com exposa a les xarxes socials. Després d’estudiar la viabilitat del recorregut, Bravo va dissenyar una ruta de més de mil quilòmetres que travessa França i entra a Catalunya per les comarques gironines abans de continuar en direcció a Sitges. Durant les etapes compta amb el suport d’un vehicle d’assistència que l’acompanya i li proporciona l’avituallament necessari per afrontar el trajecte.
El jove explica que va començar a córrer en una etapa personal complicada i que la pràctica esportiva es va convertir en una eina per millorar el seu benestar. Des d’aleshores, ha acumulat més de 550 dies corrent de manera ininterrompuda i ha construït una comunitat de milers de seguidors a través de les xarxes socials.
Durant el recorregut publica imatges i vídeos de les diferents etapes a través del perfil @hugorunsthecity, on documenta tant l’esforç físic com els paisatges, les dificultats i les trobades que es produeixen al llarg del camí. El seu objectiu és aprofitar la visibilitat del repte per sensibilitzar sobre la situació dels infants amb càncer i les seves famílies.
La campanya solidària s’ha habilitat a través de la plataforma GoFundMe. Bravo defensa que cada aportació, independentment de l’import, contribueix a donar sentit als quilòmetres recorreguts i a donar visibilitat a la lluita contra el càncer infantil.
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Vilablareix rebrà aquest dilluns al campió del món Pau Cubarsí
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
- Una amonestació posa fi a l’expedient al bomber de Lloret crític amb la reserva de places per a dones
- Mor un conductor en un xoc frontal a Viladamat
- Necrològiques del 27 de juliol de 2026