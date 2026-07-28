The Tyets, Ginestà i La Ludwig Band encapçalen el cartell musical de les Festes del Tura d'Olot
La festa major se celebrarà del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena de concerts i un total de 122 activitats
Les Festes del Tura d’Olot tornaran del 4 al 8 de setembre amb una programació formada per 122 activitats, una cinquantena de les quals seran actuacions musicals. The Tyets, Ginestà i La Ludwig Band són alguns dels principals reclams del cartell presentat aquest dimarts per l’Ajuntament, que combina grups destacats del panorama català amb formacions locals, artistes emergents, orquestres i bandes de versions.
L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós; el regidor de Festes, Aniol Sellabona, i el director de Festes, Jordi Serrat, han donat a conèixer la proposta musical en un acte celebrat a la plaça Clarà. Per segon any consecutiu, el consistori ha escollit aquest espai per presentar els concerts de la festa major i descobrir el cartell que identificarà l’edició d’enguany. El Firal, la plaça Major, la plaça Campdenmàs i el passeig de la Muralla tornaran a ser els principals escenaris de les actuacions. La programació aposta per repartir les propostes en diversos punts de la ciutat i oferir estils pensats per a públics diferents durant les cinc jornades festives.
Teràpia de Shock obrirà els concerts
Les Festes del Tura començaran el divendres 4 de setembre amb protagonisme per als grups locals. Teràpia de Shock serà l’encarregat d’inaugurar l’escenari principal del Firal a partir de dos quarts d’onze de la nit. La banda actuarà a Olot en el marc de la gira amb què commemora els vint anys del seu naixement i el desè aniversari del comiat que va protagonitzar el 2016. A partir de les dues de la matinada, Santa Mandra agafarà el relleu al mateix escenari. Paral·lelament, la Moguda Olotina tornarà a recordar a la plaça Major, des de la una, les nits d’oci i música dels anys noranta a la ciutat.
La primera jornada també inclourà el retorn d’Astrio. La formació va deixar d’actuar fa aproximadament set anys, però es va reunir de nou l’any passat. Integrada per músics com Arecio Smith, Santi Serratosa i Santi Careta, la banda ja havia participat anteriorment en diverses edicions de les Festes del Tura. El dissabte 5 de setembre serà la jornada amb més oferta musical, amb un total de quinze actuacions. L’Orquestra Di-versiones actuarà al Firal a dos quarts de deu de la nit, mentre que els Renameds pujaran a l’escenari de la plaça Major a dos quarts d’onze. La Norantada començarà a les onze al passeig de la Muralla.
La nit continuarà amb Svetlana, a la mitjanit al Firal, i amb el saxofonista i compositor Dani Nel·lo, que actuarà a tres quarts d’una a la plaça Major. Nel·lo, antic membre de Los Rebeldes i líder de projectes com Nel·lo i La Banda del Zoco o Los Mambo Jambo, arribarà a Olot després de quatre dècades de trajectòria sobre els escenaris.
The Tyets i el retorn de La Rodona
The Tyets obrirà la programació del Firal el diumenge 6 de setembre a les deu de la nit. El duet del Maresme serà un dels principals atractius d’una jornada que també inclourà el retorn de La Rodona, a les onze de la nit a la plaça Major.
La formació, creada fa cinquanta anys, va ser una de les orquestres més populars de les comarques gironines i durant anys va actuar habitualment a les festes majors de la Garrotxa. Entre els músics que en van formar part hi ha l’olotí Ton Torner, que continua vinculat al grup. La tercera nit es completarà amb La Ludwig Band, a dos quarts de dotze al Firal; la proposta de música electrònica de Singer Wolves, a la una a la plaça Campdenmàs; Dan Peralbo i el Comboi, a dos quarts de dues al Firal, i el tradicional Ball de l’Hora, que començarà a les dues de la matinada al carrer Baix del Tura. El dilluns 7 de setembre serà el torn de Ginestà, que actuarà a dos quarts de dotze de la nit al Firal. També hi haurà els Rancis, a un quart de dotze al passeig de la Muralla, i Serko, a dos quarts de dues de la matinada al Firal, entre altres propostes.
Més enllà dels grans escenaris, la Sala Torín i els claustres del Carme acolliran concerts i balls. Entre les activitats previstes hi ha el concert de festa major amb l’Orquestra Montgrins, les sessions de ball de saló amb Pa d’Àngel, Blue Moon i Mil Notes, i una actuació d’havaneres a càrrec de Clara Bonfill.
Un cartell inspirat en l’Hospici
L’Ajuntament també ha presentat la imatge de les Festes del Tura, obra de Montse Solanilla. La proposta ha estat escollida entre les 31 obres presentades a la desena convocatòria del concurs de cartells, que se celebra cada dos anys. El disseny reprodueix les voltes de l’Hospici i situa la faràndula olotina com a protagonista. Solanilla és graduada en Disseny d’Indumentària i Belles Arts i s’ha format també en il·lustració. Després de treballar en el sector tèxtil i de la moda, actualment es dedica a la pintura, el gravat i la il·lustració.
La resta de la programació es donarà a conèixer durant les pròximes setmanes. El programa complet arribarà a les cases a mitjans d’agost amb un format renovat, amb el qual l’Àrea de Festes vol millorar la qualitat de la publicació.
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