Arnall & Ametller: el valor de la proximitat, el servei i els productes del territori
La carnisseria aposta per productes de quilòmetre zero i proveïdors locals, a més d'un servei pròxim i humà per oferir una experiència de compra basada en la qualitat i la confiança
Entrar en una carnisseria Arnall & Ametller és molt més que anar a comprar carn. És trobar un espai on el producte, el territori i les persones comparteixen protagonisme, amb un objectiu molt clar: oferir una experiència de compra basada en la qualitat, la confiança i un servei que continua sent el gran valor diferencial.
El model comercial d'Arnall & Ametller combina la tradició i la innovació, però sempre amb una convicció molt clara: el futur del comerç de proximitat passa per oferir els millors productes del territori i un servei excel·lent, proper i humà.
Així, la seva proposta parteix d'una idea senzilla: posar a l'abast dels clients una àmplia selecció de productes de proximitat, prioritzant sempre l'origen, la qualitat i el respecte pels productors del nostre territori. A les carnisseries conviuen carns seleccionades, elaboracions artesanes, xarcuteria tradicional, formatges, especialitats gastronòmiques i una oferta que evoluciona amb cada estació de l'any, mantenint sempre una aposta decidida pels productes de quilòmetre zero i pels proveïdors locals.
Sabies que...? Tant la carn blanca com la vermella aporten proteïnes d'alt valor biològic, vitamines del grup B (com la niacina) i minerals. La principal diferència és que la carn vermella —que inclou la de vaca, vedella, xai, cabra i cavall— conté més ferro, mentre que la carn blanca —com la de pollastre, gall dindi, porc i conill— acostuma a tenir menys greix i una textura més suau. Pel que fa al consum, la recomanació és menjar carn entre tres i quatre vegades per setmana i limitar la carn vermella a un màxim de dues racions.
Aquest compromís amb el territori no només reforça l'economia de proximitat, sinó que també permet oferir productes més frescos, més sostenibles i amb tota la garantia de traçabilitat que avui exigeixen els consumidors.
Però la qualitat del producte és només una part de l'experiència. El veritable element diferencial continua sent el servei.
Darrere de cada taulell hi ha professionals amb una àmplia experiència, que coneixen el producte, escolten els clients i dediquen el temps necessari a entendre què necessita cada persona. L'escolta activa forma part de la manera de treballar d'Arnall & Ametller: recomanar el tall més adequat, orientar segons la recepta, proposar alternatives, explicar l'origen dels productes o ajudar a planificar un àpat familiar són gestos quotidians que converteixen una compra en una relació de confiança.
Aquesta atenció personalitzada és la que ha distingit tradicionalment les carnisseries de proximitat i la que Arnall & Ametller vol continuar preservant i reforçant.
El projecte també aposta decididament per la formació dels professionals, perquè el coneixement de l'ofici, la passió pel producte i la capacitat d'assessorament continuïn sent els principals trets diferencials de la marca. Un bon carnisser no només prepara un tall de carn; comparteix experiència, genera confiança i ajuda el client a escollir sempre la millor opció.
Perquè els productes de quilòmetre zero expliquen l'origen de la nostra terra, però són les persones qui donen sentit a cada compra. Aquesta és la filosofia que defineix Arnall & Ametller i la que vol continuar fent créixer dia rere dia.
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