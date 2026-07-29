Comença una nova onada de calor que s'allagarà almenys una setmana
S'esperen temperatures molt altes especialment a Ponent, la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu
Comença una nova onada de calor que ens acompanyarà almenys una setmana. Així ho ha confirmat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que preveu que l’episodi s’allargui fins a mitjans de la setmana vinent. S’esperen temperatures molt altes especialment a Ponent, la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu. A Ponent es podran superar els 40°C i, en bona part de l'interior, les temperatures màximes superaran els 36°C.
A la província de Girona, els avisos de més calor queden de moment restrigits al Ripollès i la Cerdanya. El Meteocat ha activat aquest dimecres l'avís groc de perill per aquestes comarques que passarà a ser taronja aquest dijous. Per demà també s'han activat avisos grocs a l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Garrotxa.
La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha dit que els avisos per calor "toquen sostre" dijous, i que divendres les temperatures baixaran una mica per l’entrada de pols subsahariana. A partir de diumenge la temperatura es tornarà a enfilar.
Pel que fa a les previsions a mitjà termini, des del Meteocat indiquen que els mapes apunten que la calor es mantindrà forta almenys tota la primera meitat d’agost i que podria baixar a partir d’aleshores, gràcies a una presència més elevada de precipitacions.
El Meteocat considera que aquesta és la tercera onada de calor de l'estiu, i no la quarta, ja que el darrer episodi sostingut d'altes temperatures, que inicialment s'havia definit com a onada de calor, finalment no va acabar reunint les condicions per considerada com a tal. És a dir, que les temperatures extremes no van ser prou sostingudes en el temps ni en una extensió prou general del país, segons ha argumentat Sarroca.
Protecció Civil ha activat el Procicat en fase d’alerta per la calor extrema que s’espera en els propers dies i ha fet una crida a la prudència, a hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i utilitzar els refugis climàtics. Avisa dels problemes de salut especialment en les persones vulnerables i alerta que el fet que la calor sigui persistent empitjora la situació.
Augmenta el risc d'incendi
El Departament d’Agricultura ha anunciat un nou episodi de perill d’incendis forestals a partir d'aquest dimecres i amb vigència prevista fins al 4 d’agost. Per altra banda, Protecció Civil també manté activat el pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) per l'elevat risc de focs, ja que hi haurà una "humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular". Les previsions indiquen que dissabte s'assolirà "el nivell màxim" de perill.
Les zones més afectades seran el Prepirineu occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. El cos d'emergències ha afirmat que l'escassetat de la precipitació acumulada "agreuja" la situació a escala de "perill molt alt o extrem" a bona part de Catalunya.
Per la seva part, els Agents Rurals manté activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a uns 218 municipis de 19 comarques, i el nivell 4 per perill extrem a 43 municipis de set comarques. Tot i això, puntualitzen que anirà en funció de l'evolució de les condicions meteorològiques.
Els Bombers, d'acord amb l’anàlisi de la Unitat Tècnica del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF), conserven el nivell de risc 5 en una escala sobre 6 a les regions d'emergències Centre, Lleida, Metropolitana Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre, i en 4 sobre 6 a les regions de Girona, Metropolitana Nord i de Pirineus.
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